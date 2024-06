Will not be allowed to step into Patna...', protest started against Sonakshi-Zaheer's marriage: सोनाक्षी और ज़हीर की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है, और इस शादी की खबर ने ही शुरुआत से ही फैंस और लोगों के बीच काफी हलचल मचा दी थी। बीते दिन सोनाक्षी की शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ और रात में सोनाक्षी और ज़हीर ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक शानदार रिसेप्शन पार्टी दी। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पटना में इस शादी को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है और इसका असर अब सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है।

पटना में क्यों हो रहा है सोनाक्षी-जहीर की शादी का विरोध?

पटना में जगह-जगह सोनाक्षी और ज़हीर की शादी के विरोधी पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये पोस्टर "हिन्दू शिव भवानी सेना" ने लगवाए हैं। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी सोनाक्षी की शादी पर पुनर्विचार करें।

सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बाद उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को चेतावनी दी गई है कि अगर वे इस शादी पर पुनर्विचार नहीं करेंगे तो "हिन्दू शिव भवानी सेना" सोनाक्षी को बिहार में घुसने नहीं देगी।

सोनाक्षी -जहीर की शादी के विरोधी पोस्टर

क्या लिखा है पोस्टर्स में?

हिन्दू शिव भवानी सेना ने अपने पोस्टरों में लिखा है कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने पूरे देश के इस्लामीकरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा जी से शादी के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अपने बेटों लव और कुश के साथ अपने घर “रामायण” का नाम तुरंत बदलने की धमकी दी है। उनका कहना है कि यह हिंदू धर्म का अपमान है।

Trending

लव कुमार सिंह उर्फ "रुद्र" का पोस्टर लगाना

लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र ने हिन्दू शिव भवानी सेना की ओर से पटना में ये पोस्टर लगवाए हैं। इन पोस्टरों में रुद्र ने खुद को हिन्दू शिव भवानी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है और साफ लिखा है कि "सोनाक्षी सिन्हा को हिन्दू शिव भवानी सेना बिहार में घुसने नहीं देगी।"