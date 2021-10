तो क्या कतर में अपना आखिरी विश्वकप खलेंगे नेमार ?

ब्राजील के फुटबॉल स्टार नेमार जूनियर के एक बयान ने दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमियों के बीच खलबली मचा दी है। नेमार ने एक डॉक्यूमेंट्री में ये बयान दिया है कि 2022 में कतर में होने वाला फुटबॉल विश्व कप उनका आखिरी विश्व कप हो सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री की ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस इस स्ट्राइकर के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

29 साल के नेमार वर्तमान में पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिए खेलते हैं। हालांकि अब भी नेमार ब्राजील की टीम का हिस्सा हैं और पिछले काफी समय से अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि अपना ध्यान पूरी तरह क्लब फुटबॉल पर लाने की उम्मीद से वो ये कदम उठा सकते हैं।

मानसिक रूप से अब तैयार नहीं

बतौर फॉरवर्ड नेमार ने ब्राजील की टीम को कई अहम जीत दिलाई हैं।

DAZN नेटवर्क द्वारा नेमार के जीवन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में नेमार ने कहा कि मानसिक रूप से अब इतनी ताकत उनमें नहीं बची है कि वो और फुटबॉल खेल पाएं। नेमार के मुताबिक वो कतर में ब्राजील को विश्व कप दिलाने की कोशिश करेंगे और ये बचपन से उनका सपना है, लेकिन उसके बाद के भविष्य के बारे में कन्फर्म नहीं है। Neymar Jr and The Line of Kings नामक डॉक्यूमेंट्री में नेमार ने ब्राजील में फुटबॉल के मायने और उससे जुड़ी भावनाओं का भी जिक्र किया है। नेमार के बयान के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि कहीं नेमार फुटबॉल के खेल को ही पूरी तरह छोड़ते हुए क्लब फुटबॉल से भी नाता न तोड़ लें।

ब्राजील के लिए अहम खिलाड़ी

विश्व के बेहतरीन फुटबॉलर में गिने जाने वाले नेमार ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ब्राजील के फुटबॉल क्लब सेंतोस में जगह बनाई थी और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। एक साल बाद 18 वर्ष की उम्र में नेमार ने ब्राजील की फुटबॉल टीम के लिए डेब्यू किया और आज तक कुल 114 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 69 गोल दागे हैं और वो पेले के बाद अपने देश के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।ब्राजील ने आखिरी बार साल 2002 में विश्व कप अपने नाम किया था।

नेमार 2014 और 2018 विश्व कप में ब्राजील की ओर से खेल चुके हैं।

साल 2016 में नेमार की अगुवाई में ब्राजील की टीम ने रियो में ओलंपिक गोल्ड जीता था और 2021 यानि इसी साल कोपा अमेरिका कप के फाइनल में टीम को ले गए जहां अर्जेंटीना के हाथों उन्हें हार मिली थी। नेमार इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए थे। ऐसे में 2022 के फुटबॉल विश्व कप में उनकी मौजूदगी टीम को काफी मजबूती देगी।

