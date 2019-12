ISL 2019-20: दसवें हफ्ते खेले गए सभी मैचों का राउंड-अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Dec 29, 2019

आईएसएल का एक मैच इंडियन सुपर लीग 2019-20 के दसवें हफ्ते में कुल मिलाकर 5 मैच खेले गए। 10 हफ्ते के बाद एफसी गोवा 10 मैचों में 6 जीत के साथ अंक तालिका में पहले पायदान पर मौजूद है। एटीके एफसी ने 10 मैचों में 5 जीत के साथ दूसरे पायदान पर कब्जा कर लिया है। बेंगलुरु एफसी एक पायदान के नुकसान के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई है, वहीं जमशेदपुर एफसी इतने ही मैचों में 3 जीत के साथ चौथे पायदान पर है। एटीके के कृष्णा रॉय 8 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं। हैदराबाद एफसी के गोलकीपर कमलजीत सिंह ने अभी तक सबसे ज्यादा 32 बचाव किए हैं। आइए जानते हैं दसवें हफ्ते में खेले गए सभी मैचों का रिजल्ट क्या रहा: #.22 दिसंबर को खेले गए इस सीजन के 44वें मुकाबले में एफसी गोवा ने ओडिशा एफसी को 3-0 से हरा दिया। गोवा ने मैच के 19वें, 85वें और 89वें मिनट में गोल किया। #.25 दिसंबर को खेले गए 45वें मुकाबले में एटीके एफसी ने बेंगलुरु एफसी को 1-0 से मात दी। मैच का एकमात्र गोल 47वें मिनट में विलियम्स ने किया। #.26 दिसंबर को खेले गए मैच में एफसी गोवा ने चेन्नईयन एफसी को 4-3 से मात दी। गोवा ने 26वें, 41वें, 45वें और 63वें मिनट में गोल किया। वहीं चेन्नई ने 57वें, 59वें और 90वें मिनट में गोल दागा। #.27 दिसंबर को हुए मैच में ओडिशा एफसी ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से मात दी। ओडिशा ने 28वें और 45वें मिनट में जबकि जमशेदपुर ने 38वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। #. 28 दिसंबर को केरला ब्लास्टर्स और नॉर्थ ईस्ट यूनाईटेड के बीच हुआ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। केरला ने 43वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया तो वहीं यूनाईटेड ने भी पेनल्टी कॉर्नर के जरिए ही 50वें मिनट में गोल दागा। Advertisement

