एमसी मैरीकॉम मेरे लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत: बाला देवी

'Record-breaking' MC Mary Kom (@MangteC) 🥊🥇 a big source of inspiration for me 🙌, states history-maker @BalaDevi_10 🗣️



Read here 👉 https://t.co/KfpJL7Qdkp#IndianFootball ⚽ #ShePower 👧 #BackTheBlue 💙 #IndianFootballForwardTogether 💪 pic.twitter.com/kmVJhrzjdW