Free Fire Pro League (FFPL)2021 समर 1 जून से शुरू होने जा रहा है, इस टूर्नामेंट में भारत और नेपाल की टॉप कॉम्पटेटिव टीमें हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट का 1st इनाम 35 लाख भारतीय रूपये हैं।

Free Fire Pro League 2021 Summer

इस Free Fire India Championship 2021 में 12 टीमों को चयनित किया गया है, जो Summer Pro League टूर्नामेंट में देखने को मिलेगी, और जो टीमें बच गई है, उनका FFC मोड से चयन किया जा सकता है। FFC मोड के चयन की प्रक्रिया 1 जून से 4 जून तक चलने वाली है। खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire Pro League 2021 Summer में इन्वाइट की गई टीमों के बारे में जानकारी बताने वाले हैं।

Free Fire Pro League 2021 Summer: इन्वाइट की गई टीमों और FFIC फॉल के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की पूरी जानकारी

यह 12 टीमों के नाम है जिन्हें नीचे देख सकते हैं:

1. Galaxy Racer

2. Team Elite

3. Sixth Sense

4. Last Breath

5. S8UL (formerly known as Nemesis)

6. Captains

7. Team D Esports

8. LVL - Iconic

9. Survivor 4 AM

10. Ankush Free Fire Esports

11. Total Gaming

12. Red Owl Gaming (formerly known as Team Chaos)

Free Fire में क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की पूरी जानकारी

FFPL 2021 Summer के बाद 6 टीमों को डायरेक्ट Free Fire India Championship Fall Split में चयन कर लिया गया है, और जिन टीमों की रैंक 7 से 12 के बिच है उन्हें FFIC मोड के लिए चयन किया जा सकता है।

FFIC Fall split के विजेता टीम की घोषणा ग्लोबल स्टेज पर की जाएगी।

Free Fire Esports road map for India

Total Gaming ने Free Fire India Championships Fall Split 2020 टूर्नामेंट को जीता था, जिसने इंडिया की तरफ से प्रदर्शन किया था। साथ ही Galaxy Racer टीम ने 2020 FFIC टूर्नामेंट में जीत हासिल की थी और Free Fire वर्ड सीरीज 2020 सिंगापूर ने कोरोना के चलते बैन करवाई थी।

(नोट: इस आर्टिकल में दी गई जानकरी खिलाड़ियों की मदद कर सकती है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी टूर्नामेंट देखना पसंद करते हैं)