Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में डायमंड्स का काफी ज्यादा महत्व है। यह गेम की करेंसी है और अभी अगर आपके पास कम डायमंड्स हैं, तो फिर भारी डिस्काउंट में इन-गेम करेंसी पा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम नए Less is More इवेंट को लेकर बात करेंगे।

Free Fire MAX में Less is More इवेंट में हिस्सा लेकर कम कीमत में डायमंड्स कैसे हासिल करें?

अधिक डायमंड्स मिल सकते हैं (Image via Garena)

Garena ने Less is More इवेंट को रिलीज किया है। यह कल गेम में आया था और 25 फरवरी 2024 तक यह गेम में रहने वाला है। आप इस इवेंट द्वारा डायमंड्स हासिल कर सकते हैं। इस इवेंट में आपको 520 FF डायमंड्स का पैक मिलता है, जो असल में 400 रूपये का है। आपको यह डिस्काउंट पर भी मिल सकता है। अगर आपके पास 50 डायमंड्स हैं, तो आपको यह पैक 60% डिस्काउंट पर मिलेगा। इसका अर्थ है कि आप डायमंड्स 160 रूपये में हासिल कर सकते हैं।

अगर आपके पास पहले से ही 300 डायमंड्स से ज्यादा हैं, तो फिर आप खरीदी नहीं कर सकते। आपको 520 डायमंड्स का पैक इस रेंज के हिसाब से मिलेगा:

अगर आपके पास 0 - 50 डायमंड्स हैं, तो फिर आपको 60% ऑफ मिलेगा। इसका अर्थ है यह पैक 160 रूपये का पड़ेगा।

अगर आपके पास 50 - 150 डायमंड्स हैं, तो फिर आपको 40% ऑफ मिलेगा। इसका अर्थ है कि यह पैक आपको 240 रूपये का पड़ेगा।

अगर आपके पास 150 - 300 डायमंड्स हैं, तो फिर आपको 20% ऑफ मिलेगा। इसका अर्थ है कि यह पैक आपको 320 रूपये का पड़ेगा।

इवेंट में डायमंड्स कैसे खरीदें?

आप नीचे दी गई स्टेप्स का पालन करके Less is More इवेंट द्वारा डायमंड्स खरीद सकते हैं:

स्टेप 1: Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें।

Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें। स्टेप 2: डायमंड्स के बटन पर क्लिक करें।

डायमंड्स के बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3: Less is More इवेंट पर क्लिक करें।

Less is More इवेंट पर क्लिक करें। स्टेप 4: डायमंड्स की संख्या को चुनें और आपको डिस्काउंट वाला पैक दिख जाएगा।

डायमंड्स की संख्या को चुनें और आपको डिस्काउंट वाला पैक दिख जाएगा। स्टेप 5: पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें और खरीदी पर आपके अकाउंट में कम पेमेंट करने के बावजूद 520 डायमंड्स आ जाएंगे।