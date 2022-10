सर्दियों में गुड़ खाने के 10 फायदे

गुड़ (Jaggery), जिसे लोकप्रिय रूप से गुड़ के नाम से जाना जाता है, एक प्राकृतिक स्वीटनर है जो चीनी का एक लोकप्रिय स्वस्थ विकल्प बनता जा रहा है। यह अपरिष्कृत चीनी का एक रूप है और सफेद चीनी का एक स्वस्थ विकल्प है। गुड़ गन्ने के रस या ताड़ के पेड़ के रस से बनाया जाता है और सफेद चीनी के विकल्प के रूप में अधिक लोकप्रिय हो रहा है। यह भारत में एक प्रधान है, जहां इसे गुड़ कहा जाता है। गुड़ में मौजूद विटामिन और मिनरल इसे सफेद चीनी की तुलना में सेहतमंद बनाते हैं। इस लेख के माध्यम से हम गुड़ से मिलने वाले लाभ बताने जा रहे हैं।

सर्दियों में गुड़ खाने के 10 फायदे : Jaggery Benefits In Hindi

1. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए (Boost immunity)

गुड़ सबसे अच्छा प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाला भोजन है। यह विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सिडेंट और अन्य पोषक तत्वों से भरा हुआ है।

2. शरीर को डिटॉक्स करे (Detoxes the body)

यह फेफड़ों, श्वसन पथ, पेट, आंतों और भोजन नली को साफ करके शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है। यह रक्त को भी शुद्ध करता है।

3. खांसी और सर्दी का इलाज करे (Treats cough and cold)

गुड़ में प्राकृतिक गुण होते हैं जो खांसी और सर्दी का इलाज करते हैं। यह गले को शांत करता है और जलन को कम करता है। गुड़ को कच्चा या गर्म पानी या चाय के साथ मिलाकर खाया जा सकता है। यह माइग्रेन और सिरदर्द के लिए भी अच्छा काम करता है।

4. एक वार्मिंग प्रभाव दे (Gives a warming effect)

इसका सेवन सर्दियों के दौरान कुछ गर्मी प्रदान करने के लिए किया जाता है। गुड़ तत्काल ऊर्जा का स्रोत है। विभिन्न गुड़ों में खजूर का गुड़ शरीर को अधिकतम गर्मी प्रदान करता है।

5. रक्तचाप को नियंत्रित करे (Control blood pressure)

इसमें सोडियम और पोटैशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।

6. सांस की समस्याओं के जोखिम को कम करे (Reduce the risk of respiratory problems)

यह ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन रोगों के जोखिम को कम करता है। काला गुड़ शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है और इसमें एंटी-एलर्जी गुण होते हैं।

7. एनीमिया और रक्त विकारों से बचाव करे (Prevent anemia and blood disorders)

गुड़ आयरन और फोलेट से भरपूर होता है जो हीमोग्लोबिन और रक्त के निर्माण को बढ़ावा देता है। यह एनीमिया जैसे रक्त विकारों के जोखिम को कम करता है।

8. कुछ बीमारियों के जोखिम को कम करे (Reduce the risk of certain diseases)

गुड़ में विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। यह तंत्रिका विकारों के जोखिम को भी कम करता है। गुड़ का उपयोग कैंसर के कुछ रूपों के कम जोखिम, उम्र बढ़ने के कम लक्षणों और मनोभ्रंश के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है।

9. पाचन में सहायक (Aids in digestion)

गुड़ पाचन एंजाइमों की रिहाई को उत्तेजित करता है। यह पाचन संबंधी विकारों के जोखिम को भी कम करता है।

10. जोड़ों के दर्द से निपटने में मदद करे (Help deal with joint pain)

रोजाना गुड़ खाने से जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। गठिया को रोकने और हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप इसे एक गिलास दूध में मिला सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes