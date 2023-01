वजन कम करना एक ऐसी यात्रा है जिसमें अनुशासन, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। हालांकि, यहां तक कि सबसे अच्छे इरादे वाले व्यक्ति भी ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो उनकी प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। यहाँ कुछ सामान्य वजन घटाने की गलतियाँ हैं जिनसे बचना चाहिए।

वजन कम करने की 10 सामान्य गलतियाँ जिनसे आपको बचना चाहिए : 10 Common Weight Loss Mistakes You Should Avoid

1. भोजन न करना (Skipping meals): भोजन न करने से दिन में बाद में अधिक भोजन करना पड़ सकता है और आपके चयापचय को धीमा कर सकता है। इससे वजन घटने की बजाय बढ़ सकता है।

2. फड डायट (Fad diets): फैड डायट तेजी से वजन घटाने के परिणाम का वादा करती है लेकिन वे लंबी अवधि में टिकाऊ नहीं होते हैं। वे अक्सर पूरे खाद्य समूहों को खत्म कर देते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

3. कैलोरी सेवन को बहुत अधिक सीमित करना (Restricting calorie intake too much): जबकि कैलोरी का सेवन कम करना महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक कैलोरी कम करना आपके चयापचय को धीमा कर सकता है और वजन कम करना कठिन बना सकता है।

4. अपने भोजन के सेवन पर नज़र नहीं रखना (Not tracking your food intake): आप जो खाते हैं उसके लिए जवाबदेह बने रहने के लिए एक भोजन डायरी रखना एक अच्छा तरीका है और सुनिश्चित करें कि आप जितना सोचते हैं उससे अधिक कैलोरी का सेवन नहीं कर रहे हैं।

5. पर्याप्त नींद न लेना (Not getting enough sleep): नींद की कमी से हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे वजन बढ़ सकता है। पर्याप्त नींद लेने से भी भूख हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और अधिक खाने की इच्छा कम हो जाती है।

6. नियमित रूप से व्यायाम न करना (Not exercising regularly): वजन घटाने के लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कैलोरी बर्न करने और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। सप्ताह में पांच दिन, दिन में कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने की सलाह दी जाती है।

7. पर्याप्त पानी नहीं पीना (Not drinking enough water): पानी पीने से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और मेटाबोलिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। यह भूख को कम करने और अधिक खाने से रोकने में भी मदद कर सकता है।

8. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड पर निर्भर (Relying on processed and packaged foods): प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड में कैलोरी अधिक होती है और इसमें अस्वास्थ्यकर तत्व होते हैं जिससे वजन बढ़ सकता है। इसके बजाय संपूर्ण, असंसाधित खाद्य पदार्थों से चिपके रहें।

9. हिस्से के आकार पर विचार न करना (Not considering portion sizes): बहुत अधिक स्वस्थ भोजन खाने से भी वजन बढ़ सकता है। भाग के आकार पर ध्यान देना और केवल तब तक खाना महत्वपूर्ण है जब तक आप संतुष्ट महसूस न करें।

10. बहुत आसानी से हार मान लेना (Giving up too easily): वजन कम करना एक यात्रा है, और परिणाम देखने में समय लगता है। अगर आपको तत्काल परिणाम नहीं दिख रहे हैं तो हार न मानें और खुद के साथ धैर्य रखें।

अंत में, वजन कम करने के लिए अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य गलतियों से बचना भी महत्वपूर्ण है जो आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकती हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं और अपने वजन घटाने के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

