कल रात ठीक से सो नहीं पाए और पूरी तरह चिड़चिड़ा महसूस करते हुए जाग गए? हम सभी पर्याप्त नींद न लेने या अपर्याप्त नींद की गुणवत्ता से पीड़ित हैं। नतीजतन, लोग अक्सर अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार के तरीके खोजते हैं। वयस्कों को हर रात औसतन 7 घंटे की निर्बाध अच्छी गुणवत्ता वाली नींद की आवश्यकता होती है। नींद की गुणवत्ता उतनी ही आवश्यक है जितनी नींद की अवधि। स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को पर्याप्त अच्छी नींद लेने की आवश्यकता होती है, इसे विलासिता नहीं माना जाना चाहिए।

पर्याप्त नींद न लेने से आप कई बीमारियों और स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यदि आपको नींद आने में कठिनाई होती है या भरपूर नींद लेने के बाद भी थके हुए उठते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करने और आवश्यक निदान प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस बीच, आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीचे बताए गए घरेलू उपचारों का पालन कर सकते हैं।

खराब नींद के कारण ना हों परेशान, अच्छी नींद के लिए अपनाएं ये 10 घरेलू उपाय - Effective Home Remedies For Good Sleep In Hindi

1. गर्म दूध (Warm Milk)

यह आसानी से उपलब्ध होने वाला उत्पाद है। सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीना नींद की गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। दूध अच्छी नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसलिए, गर्म दूध पीने से नींद लाने में मदद मिल सकती है।

2. कैमोमाइल टी (Chamomile Tea)

कैमोमाइल टी कई स्वास्थ्य लाभों वाली एक हर्बल चाय है। कैमोमाइल चाय में मौजूद फ्लेवोनोइड्स में विभिन्न चिकित्सीय गतिविधियां हो सकती हैं। फ्लवोनोइड्स मस्तिष्क में विशिष्ट रिसेप्टर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं और नींद को प्रेरित कर सकते हैं। बेहतर नींद के लिए आप कुछ गर्म कैमोमाइल चाय पी सकते हैं।

3. दालचीनी (Cinnamon)

दालचीनी भारतीय घरों में एक मानक रसोई में मौजूद है। यह मुख्य रूप से एक मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है और विभिन्न खाद्य पदार्थों और व्यंजनों में जोड़ा जाता है। यह मसाला आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। आप एक गिलास गर्म दूध में दालचीनी पाउडर मिलाएं। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। सोने से पहले इस दूध को पीने से आपको अच्छी नींद आने में मदद मिल सकती है।

4. भारतीय जिनसेंग (Indian Ginseng)

भारतीय जिनसेंग या अश्वगंधा स्वास्थ्य के लिए कई मूल्यवान गुणों वाली एक शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी है। अश्वगंधा अनिद्रा से राहत दिलाने में फायदेमंद हो सकता है। सोने से पहले एक कप दूध के साथ अश्वगंधा की जड़ का पाउडर लें। आप स्वाद के लिए थोड़ी चीनी भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को लेने से आपको अच्छी नींद आने में मदद मिल सकती है।

5. मुलेठी (Liquorice)

मुलेठी को हिंदी में मुलेठी भी कहते हैं। लिकोरिस रूट एक शक्तिशाली औषधीय घटक है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। अनिद्रा से निपटने के लिए मुलेठी भी कारगर हो सकती है। आप मुलेठी की जड़ के पाउडर को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। यह आपको अच्छी नींद लेने में मदद कर सकता है।

6. बादाम (Almonds)

बादाम को आमतौर पर हिंदी में बादाम के नाम से जाना जाता है। वे अक्सर भारतीय खाना पकाने में उपयोग किए जाते हैं और विभिन्न डेसर्ट में जोड़े जाते हैं। वे स्वास्थ्य और मस्तिष्क के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। उनके मन पर शांत और सुखदायक प्रभाव पड़ सकता है और नींद को प्रेरित करने में भी मदद मिल सकती है। पाउडर बनाने के लिए आप कुछ बादाम को कुचल सकते हैं। इस चूर्ण को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध के साथ लें।

7. स्लीप पैटर्न विकसित करें (Develop a Sleep Pattern)

नींद का चक्र विकसित करने से आपके शरीर को स्वस्थ नींद की दिनचर्या बनाने और ठीक से आराम करने में मदद मिल सकती है। यह आपकी नींद की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकता है। आप प्रतिदिन लगभग एक ही समय पर उठकर और बिस्तर पर जाकर सोने का एक पैटर्न बना सकते हैं।

8. अपना स्क्रीन टाइम सीमित करें (Limit Your Screen Time)

सोने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के संपर्क में आने से नींद में खलल पड़ सकता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आप सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइम सीमित रखें। आपके दिमाग को बिस्तर पर सोने और कंप्यूटर का उपयोग न करने या टीवी देखने से संबंधित होना चाहिए।

9. सोने से पहले रिलैक्सेशन तकनीक आजमाएं (Try Relaxation Techniques Before Bed)

आराम करने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले एक विशिष्ट समय समर्पित करें। इस दौरान कल के बारे में सोचने या किसी समस्या को सुलझाने से बचें। कुछ विश्राम तकनीकों का प्रयास करें। एक तरीका खोजें जो आपको सूट करे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान सेल फोन या कंप्यूटर का उपयोग करने से बचें।

10. दिन में झपकी ना लें (Do Not Nap During the Day)

अगर आपको दिन में सोने की आदत है, तो इससे रात में सोना मुश्किल हो सकता है। यदि आपको वास्तव में एक अच्छी झपकी लेने की आवश्यकता है, तो अवधि को आधे घंटे से अधिक न रखें। इसके अलावा, अपने निर्धारित सोने के समय से चार घंटे पहले झपकी लेने से बचें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

