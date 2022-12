बहुत से लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार फंगल संक्रमण से पीड़ित होते हैं। खराब स्वच्छता, नमी और गर्म जलवायु फंगल संक्रमण के संभावित कारण हैं। डायपर रैश, एथलीट फुट, जॉक खुजली और ओरल थ्रश कुछ सामान्य फंगल संक्रमण हैं। हालांकि इसे दाद के नाम से भी जाना जाता है, यह कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक फंगस है, यह मनुष्यों में सबसे आम प्रकार के फंगल संक्रमणों में से एक है। एथलीटों के पैर और जॉक खुजली का एक कारण नम, नम वातावरण के कारण ताजी हवा नहीं है, यह कवक की अनुमति देता है जो आमतौर पर लगभग सभी की त्वचा पर मौजूद होता है और अनियंत्रित रूप से बढ़ता है।

बहुत सारे कवक जो इन संक्रमणों का कारण बनते हैं, पहले से ही दवाओं के अधिक आक्रामक रूपों के प्रतिरोधी बन रहे हैं। जबकि ओवर-द-काउंटर दवाएं और एंटिफंगल क्रीम बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, अधिकांश फंगल संक्रमण घरेलू उपचारों के लिए बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। इस लेख के माध्यम से हम फंगल इंफेक्शन के लिए घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं।

फंगल इन्फेक्शन होने पर अपनाएं ये 10 सरल घरेलू उपाय - Home Remedies For Fungal Infection In Hindi

1. साबुन और पानी से धोएं (Wash with Soap and Water)

कोई भी घरेलू उपचार या कोई अन्य दवा लगाने से पहले प्रभावित क्षेत्र को दिन में दो बार साबुन और पानी से साफ करें। इससे संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण होगा। जबकि साबुन और पानी हमेशा फंगल संक्रमण को पूरी तरह खत्म करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, यह संक्रमण को फैलने से रोकने और संक्रमण की तीव्रता को कम करने में मदद करता है।

2. सेब के सिरके का प्रयोग करें (Use Apple Cider Vinegar)

सेब के सिरके में एंटीफंगल गुण होते हैं। आप गर्म पानी में दो बड़े चम्मच मिलाकर इसे पी सकते हैं या इसमें एक रुई भिगोकर अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। ऐसा दिन में तीन बार करने से लाभकारी परिणाम मिलने चाहिए।

3. दही और प्रोबायोटिक्स खाएं (Eat Yoghurt and Probiotics)

दही और अन्य प्रोबायोटिक्स में पर्याप्त मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कई फंगल संक्रमणों को दूर करने में मदद करते हैं। ये इन संक्रमणों का कारण बनने वाले रोगाणुओं से लड़ते हैं। किण्वित खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स का एक और उत्कृष्ट स्रोत हैं। यदि ये मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं जिनमें अच्छे बैक्टीरिया की अधिक केंद्रित खुराक होती है।

4. हल्दी का प्रयोग करें (Use Turmeric)

हल्दी एक शक्तिशाली रोगाणुरोधी और विरोधी भड़काऊ मसाला है। थोड़े से पानी के साथ मिलाएं और संक्रमित जगह पर लगाएं। शरीर के आंतरिक वातावरण में लाभ पाने के लिए गर्म पानी में मिलाकर या हल्दी वाली चाय पिएं। यह फंगल संक्रमण के लिए सबसे आसान घरेलू उपचारों में से एक है क्योंकि हल्दी सभी घरों में भारतीय रसोई में मौजूद होती है।

5. एलोवेरा का प्रयोग करें (Use Aloe Vera)

एलोवेरा किसी भी त्वचा संक्रमण को ठीक करने के लिए सबसे अधिक समय-परीक्षणित प्राकृतिक उपचारों में से एक है। यह न केवल संक्रमण का इलाज करता है बल्कि त्वचा की क्षति को शांत और मरम्मत भी करता है। साथ ही, चेहरे और त्वचा के लिए एलोवेरा के फायदे भी पढ़ें।

6. लहसुन (Garlic)

लहसुन सबसे शक्तिशाली एंटिफंगल और रोगाणुरोधी जड़ी बूटियों में से एक है। जो लोग नियमित रूप से लहसुन का सेवन करते हैं उन्हें फंगल इंफेक्शन का खतरा कम होता है। कुछ लहसुन को थोड़े से जैतून के तेल के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। संक्रमित क्षेत्र पर लगभग तीस मिनट के लिए लगाएं।

7. टी-ट्री ऑयल का प्रयोग करें (Use Tea Tree Oil)

टी ट्री का तेल स्वाभाविक रूप से ऐंटिफंगल और जीवाणुरोधी है। इसे नारियल के तेल या जैतून के तेल जैसे किसी भी वाहक तेल के साथ मिलाकर संक्रमित क्षेत्र पर दिन में लगभग तीन से चार बार लगाएं। फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए यह सबसे प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है।

8. नारियल के तेल का प्रयोग करें (Use Coconut Oil)

अपने बिना गर्म किए हुए रूप में, यहां तक कि नारियल का तेल भी एक शक्तिशाली एंटिफंगल एजेंट के रूप में काम करता है। इसे त्वचा पर लगाने से यह एक अच्छी, सुरक्षित सामयिक दवा बन जाती है। चूंकि यह त्वचा पर आसान है, यह सिर की त्वचा के दाद के इलाज के लिए भी उपयोगी है। दिन में तीन बार त्वचा पर प्रयोग करें।

9. नीम के पत्ते (Neem Leaves)

नीम के पत्तों में प्रभावी एंटीफंगल गुण होते हैं और त्वचा के लिए बेहद अच्छे होते हैं। नीम के पानी से संक्रमित जगह को धोने से फंगल इंफेक्शन का इलाज करने में मदद मिलती है। नीम का पानी बनाने के लिए नीम की पत्तियों को पानी में 2 से 3 मिनट तक उबालें।

10. विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना (Consuming foods rich in Vitamin C)

विटामिन C (एस्कॉर्बिक एसिड) हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारे शरीर को विभिन्न संक्रमणों से बचाता है। एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली भी फंगल संक्रमणों का तेजी से इलाज करने में मदद करती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

