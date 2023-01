सर्दी एक ऐसा समय है जब हवा शुष्क होती है और तापमान हमारी त्वचा पर कठोर हो सकता है। जैसे ही हम खुद को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों में बांधते हैं, वैसे ही अपनी त्वचा की देखभाल करना भी याद रखना आवश्यक है। अगर ठीक से देखभाल न की जाए, तो त्वचा रूखी, पपड़ीदार हो सकती है और दरारें भी पड़ सकती हैं, जिससे बेचैनी और दर्द भी हो सकता है। यहां जानिए सर्दियों में स्किन केयर के कुछ टिप्स।

सर्दियों में अपनाई जाने वाली स्किन केयर टिप्स - 10 Skin Care Tips To Be Followed In Winter In Hindi

1. बार-बार मॉइस्चराइज़ करें (Moisturize frequently)

सर्दियों की हवा शुष्क होती है और इससे त्वचा रूखी हो सकती है। अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए इसे नियमित रूप से मॉइस्चराइज करना आवश्यक है। अपनी त्वचा के प्रकार के लिए उपयुक्त एक मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें और हर स्नान के बाद और बिस्तर पर जाने से पहले इसे लागू करें।

2. ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करें (Use a humidifier)

इनडोर हीटिंग सिस्टम नमी की हवा को छीन सकते हैं, जिससे शुष्क त्वचा हो सकती है। ह्यूमिडिफायर का उपयोग हवा में नमी वापस लाने और आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है।

3. गर्म पानी से नहाने से बचें (Avoid hot showers)

सर्दी के दिनों में गर्म पानी से नहाने से आराम तो मिल सकता है, लेकिन इससे आपकी त्वचा का प्राकृतिक तेल निकल जाता है और रूखापन आ जाता है। इसके बजाय, गुनगुने पानी का विकल्प चुनें और अपने शावर को छोटा रखें।

4. अपनी त्वचा को ठंड से बचाएं (Protect your skin from the cold)

ठंडी सर्दियों की हवा त्वचा पर कठोर हो सकती है। अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए, बाहर जाते समय जितना हो सके कवर कर लें। अपने चेहरे को ढकने के लिए दुपट्टा और हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने पहनें।

5. नियमित रूप से एक्सफोलिएट करें (Exfoliate regularly)

सर्दियों के महीनों में सूखी, परतदार त्वचा बन सकती है। मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए, अपनी त्वचा को नियमित रूप से एक्सफोलिएट करना आवश्यक है। आप एक सौम्य एक्सफोलिएटर का उपयोग कर सकते हैं या चीनी और शहद जैसी सामग्री का उपयोग करके अपना खुद का एक्सफोलिएटर बना सकते हैं।

6. हाइड्रेट करना ना भूलें (Don't forget to hydrate)

अपनी त्वचा को अंदर से बाहर से हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पीना आवश्यक है। एक दिन में कम से कम आठ गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें।

7. सही क्लींजर चुनें (Choose the right cleanser)

सर्दियों की हवा त्वचा पर गंदगी और तेल का निर्माण कर सकती है। ऐसा क्लीन्ज़र चुनें जो आपकी त्वचा के प्रकार के लिए उपयुक्त हो और अपनी त्वचा को साफ़ और स्वस्थ रखने के लिए इसका रोज़ाना उपयोग करें।

8. लिप बाम का प्रयोग करें (Use a lip balm)

ठंड का मौसम फटे होंठों का कारण बन सकता है। इसे रोकने के लिए, अपने होठों को नमीयुक्त रखने के लिए नियमित रूप से लिप बाम का उपयोग करना आवश्यक है।

9. फेस मास्क का प्रयोग करें (Use a face mask)

एक फेस मास्क आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज़ और पोषण देने में मदद कर सकता है, खासकर शुष्क सर्दियों के महीनों के दौरान। ऐसा फेस मास्क चुनें जो आपकी त्वचा के प्रकार के लिए उपयुक्त हो और सर्वोत्तम परिणामों के लिए सप्ताह में एक या दो बार इसका उपयोग करें।

10. अपनी त्वचा को धूप से बचाएं (Protect your skin from the sun)

सर्दियों में भी सूरज की UV किरणें आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए, जब भी आप बाहर जाएं तो कम से कम SPF 30 वाला सनस्क्रीन लगाएं।

इन स्किन केयर टिप्स को अपनाकर आप सर्दियों के पूरे मौसम में अपनी त्वचा को स्वस्थ और हाइड्रेटेड रख सकते हैं। बार-बार मॉइस्चराइज करना याद रखें, ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें, अपनी त्वचा को ठंड से बचाएं, नियमित रूप से एक्सफोलिएट करें, हाइड्रेट करें, सही क्लींजर चुनें, लिप बाम का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी त्वचा को धूप से बचाएं। थोड़ी सी देखभाल से आप पूरी सर्दियों में सुंदर, स्वस्थ त्वचा पा सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

