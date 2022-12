हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune system) कीटाणुओं और जीवाणुओं जैसे विदेशी निकायों के खिलाफ हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है जो पुरानी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। रोग मुक्त जीवन शैली के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ और संतुलित रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ 10 कम प्रतिरक्षा लक्षण (Symptoms Of Low Immunity) बताए हैं जो एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के संकेत हैं।

लो इम्युनिटी के लक्षणों की पहचान कैसे करें - 10 Symptoms Of Low Immunity In Hindi

थकान (Fatigue)

थकान कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रमुख लक्षणों में से एक है। यह थकान की एक व्यक्तिपरक भावना है लेकिन अगर आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं या आप आसानी से थक जाते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है। कोर्टिसोल (Cortisol) का स्तर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऊंचा या कम कोर्टिसोल आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे थकान होती है। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों (autoimmune diseases) से भी थकान होती है।

बार-बार संक्रमण होना (Frequent Infection)

सबसे आम कम प्रतिरक्षा लक्षणों में से एक संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि है। आपको ऐसे संक्रमण हो सकते हैं जो सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली वाले किसी व्यक्ति के संक्रमण की तुलना में अधिक लगातार, लंबे समय तक चलने वाले या इलाज के लिए कठिन होते हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभिभूत है और हमलावर वायरस और बैक्टीरिया से नहीं लड़ सकती है जैसे इसे करना चाहिए।

सर्दी और गले में खराश (Cold and Sore Throat)

यदि आपको बार-बार जुकाम हो जाता है, सर्दी के प्रति संवेदनशील हैं और गले में बार-बार खराश होती है, तो आपके कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होने की संभावना है। कम या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को खांसी, सर्दी और गले में खराश जैसे आम संक्रमणों से लड़ने की अनुमति नहीं देती है।

एलर्जी (Allergies)

एलर्जी तब होती है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली धूल, फफूंदी या पराग जैसे हानिरहित पदार्थों के प्रति असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करके प्रतिक्रिया कर सकती है जो एलर्जीन पर हमला कर सकती है। यदि आप घरघराहट, खुजली, बहती नाक, और पानी या खुजली वाली आँखों का अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम है और एलर्जीन के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है।

चोटें जो ठीक होने में देरी होना (Injuries that are slow to heal)

एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण के जोखिम को कम करके शरीर की चंगा करने की क्षमता में काफी सुधार कर सकती है। हमारी त्वचा हमलावर वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। यदि प्रतिरक्षा प्रणाली कम है, तो बैक्टीरिया, जो घाव पर कब्जा कर लेता है और गुणा करना शुरू कर देता है, त्वचा को संक्रमित कर सकता है।

कब्ज़ की शिकायत होना (Digestive Problems)

आपके आंत बैक्टीरिया का स्वास्थ्य और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। जब आपके आंत के बैक्टीरिया संतुलित होते हैं, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी संतुलित होती है। लेकिन जब यह संतुलन से बाहर होता है, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी होती है। खाद्य संवेदनशीलता एक प्रतिरक्षा प्रणाली असंतुलन का एक प्रमुख संकेत और कारण है। भोजन, विशेष रूप से अपचित प्रोटीन, वायरस या बैक्टीरिया की तरह दिखता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। यदि आप बार-बार दस्त, पेट में संक्रमण और मतली जैसी पाचन समस्याओं से पीड़ित हैं, तो यह एक संकेत है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है।

एनीमिया (Anemia)

एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जहां कुल लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन में कमी होती है या ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त कोशिकाओं की कम क्षमता होती है और यह तब हो सकता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता किया जाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली कभी-कभी विदेशी निकायों के लिए स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की गलती करती है और लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करती है और नष्ट कर देती है, जिससे एनीमिया हो सकता है। लक्षणों में थकान महसूस करना, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ या व्यायाम करने की क्षमता में कमी शामिल हैं।

बाल झड़ना (Hair Loss)

बालों का झड़ना या एलोपेसिया एरीटा एक ऐसी स्थिति है, जो आमतौर पर सिर की त्वचा को प्रभावित करती है। एलोपेसिया एरीटा (Alopecia areata) बालों के झड़ने के एक या अधिक पैच का कारण बनता है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव में होता है और बालों के रोम पर हमला करता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। एलोपेसिया एरीटा इसका एक गंभीर रूप है जिससे पलकों और भौहों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए, यदि आप पैच में बाल खो रहे हैं तो यह अत्यधिक संभावना है कि आपके पास कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है।

जोड़ों का दर्द (Joint Pain)

सभी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के लक्षणों में से, जोड़ों का दर्द एनिम्यून सिस्टम असंतुलन का परिणाम हो सकता है। गठिया (heumatoid, reactive, psoriatic) जैसी स्थितियां तब होती हैं जब आपके पास दोषपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। बिगड़ा हुआ प्रतिरक्षा तंत्र एक अज्ञात कारण से रुमेटीइड गठिया जैसे ऑटोइम्यून रोगों को ट्रिगर कर सकता है, जहां प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतक पर हमला करती है जिससे आपके शरीर में अच्छी कोशिकाओं को स्थायी नुकसान होता है।

मुंह के छालें (Mouth Ulcers)

आज वयस्कों में मुंह के छालों का एक प्रमुख कारण तनाव है और तनाव कम प्रतिरक्षा के प्रमुख लक्षणों में से एक है। यदि गाल, होंठ या जीभ पर त्वचा की कोई कमजोरी या टूटन है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम है तो अल्सर होने की सबसे अधिक संभावना है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

