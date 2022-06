लीची की पत्तियों के 2 उपयोग और 3 फायदे : 2 Uses And 3 Benefits Of Litchi Leaves

लीची (Litchi) अपने मीठे और रसदार स्वाद के कारण सभी को पसंद आती है और इसे खाना किसे पसंद नहीं होगा? आप में से बहुत से लोगो को यह अन्य फलों से अधिक पसंद होगी। लीची के स्वाद के साथ इसके स्वास्थ्य लाभ भी बेमिसाल हैं। लीची की तरह ही लीची की पत्तियों के भी बहुत से लाभ होते हैं। कई शोध की माने तो, लीची की पत्तियां भी गुणकारी पायी गयी हैं। इनके उपयोग से शरीर की कई समस्याएं दूर की जा सकती हैं और यह उपचार में भी इस्तेमाल की जाती है। इस लेख में लीची की पत्तियों के उपयोग और फायदे (Uses And Benefits Of Litchi Leaves In Hindi) बताये गए हैं। आइये इसे विस्तार से जाने।

लीची की पत्तियों के 2 उपयोग और 3 फायदे

1. दर्दनिवारक और सूजन कम करने के लिए (relieves pain and reduces inflammation)

लीची की पत्तियों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर में होने वाले दर्द और सूजन को कम करने और ठीक करने में मदद कर सकती हैं। इसमें ऑक्सीकारक रोधी गुण भी मौजूद होते हैं और इसमें फ़्रक्टोस, ग्लूकोज और सूक्रोज पाए जाते हैं। यह विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है।

2. कैंसर रोधी गुण से भरपूर (rich in anticancer properties)

लीची की पत्तियां कैंसर रोधी गुणों से भरपूर होती है जो कैंसर सेल्स से लड़ने में मदद करती हैं। इन पत्तियों का उपयोग करने से शरीर को अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। लीची की पत्तियां कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद करती हैं और यह गंभीर बीमारियों से होने वाली क्षति को कम करती हैं।

3. हृदय स्वास्थ्य के लिए (good for heart health)

लीची की पत्तियां हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं। लीची की पत्तियों की चाय के सेवन से ब्लड प्रेशर लेवल नियंत्रित व कंट्रोल किया जा सकता है। यह हृदय की धड़कनो को सामन्य करने का काम भी करती है। लीची की पत्तियों से तैयार चाय का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ऐसे में हर्ट स्ट्रोक और अन्य हार्ट डिजीज से बचाव हो सकता है।

लीची की पत्तियों के उपयोग : Uses Of Litchi Leaves In Hindi

1. लीची की पत्तियों का इस्तेमाल चाय के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए, 10-15 लीची की पत्तियों को 2 गिलास पानी में उबालें। इसे तब अटक उबालें जब तक यह पानी आधा ना होजाए। पानी आधा होने के बाद इसे छान कर परोसें। आप इसमें नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं।

2. लीची की पत्तियों का इस्तेमाल लेप के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बना पेस्ट दर्द, सूजन जैसी समस्या के लिए उपयोगी हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

