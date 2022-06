व्हीटग्रास जूस के 3 फायदे और 3 नुकसान - Wheatgrass Juice Ke 3 Fayde Aur 3 Nuksan

व्हीटग्रास ताज़ी पत्तियों से तैयार किये जाते हैं। यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन E, विटामिन C, फ्लेवोनोइड्स और क्लोरोफिल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह वजन कम करने से लेकर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह जूस तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह लेख व्हीटग्रास जूस के फायदे और नुकसान (Benefits and Side-effects of wheatgrass juice) के बारे जानकारी देने में सक्षम है।

व्हीटग्रास जूस के 3 फायदे और 3 नुकसान

व्हीटग्रास जूस के फायदे : Benefits Of Wheatgrass Juice In Hindi

1. कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करे (controls cholesterol)

व्हीटग्रास के गुण कोलेस्ट्रॉल में भी फायदेमंद होते हैं। इसके जूस का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। यह एट्रोवास्टेटिन जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है जो उच्च कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है।

2. पाचन तंत्र को मजबूत करे (strengthens the digestive system)

व्हीटग्रास जूस के सेवन से पाचन में मदद मिलती है। व्हीटग्रास में कई प्रकार के एंजाइम मौजूद होते है जो पेट में खाने को पचाने और पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करने में और सही ढंग से इन तत्वों का इस्तेमाल करने में सहायता करता है। जिसके शरीर को फायदे होते हैं और पाचन तंत्र मजबूत होता है।

3. मोटापा कम करने के लिए (reduces fat)

व्हीटग्रास जूस के सेवन से मोटापा कम किया जा सकता है। व्हीटग्रास जूस में अन्य जूस के मामले कैलोरी कम मात्रा में होती है और फाइबर के गुण अधिक होते हैं जिसके कारण पेट लंबा भरा हुआ महसूस होता है। ऐसे में मोटापा आसानी से कम हो जाता है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है।

व्हीटग्रास जूस के नुकसान : Side-effects Of Wheatgrass Juice In Hindi

1. व्हीटग्रास जूस के अधिक सेवन से कुछ लोगो में डायरिया और उलटी की समस्या हो सकती है।

2. इस जूस के अधिक सेवन से बेचैनी और लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अधिक फाइबर होने के कारण व्हीटग्रास सभी लोगो को लाभ नहीं देता, इससे पेट संबंधित समस्या हो सकती हैं।

3. यदि आपको ग्लूटेन एलर्जी यानी गेहू के किसी भी पदार्थ से एलर्जी हो तो व्हीटग्रास का सेवन किसी भी रूप में ना करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

