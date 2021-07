रात में सोते समय लौंग (Clove) का सेवन करना सबके लिए सही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप गर्मी से जुड़ी किसी परेशानी का शिकार हैं जिसमें पिंपल आना शामिल है तो आपको इसका सेवन कम करना चाहिए या फिर बेहद चबाकर ही करना चाहिए।

लौंग में कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जिससे आपको अपनी सेहत और मुँह से जुड़े विकारों को ठीक करने में मदद मिलती है। अगर आप अपने शरीर में लौंग के इस्तेमाल से होने वाले फायदों को जानना चाहते हैं तो इसका एक फायदा ये है कि ये आपकी सेक्स की शक्ति को बढ़ा देता है। इसके अलावा भी इसके कई अन्य फायदे हैं जो हम नीचे बताने वाले हैं।

रात को सोते समय लौंग खाने के 3 फायदे: Raat Ko Sote Samay Laung Khaane Ke 3 Fayde

मुँह की बदबू को करे दूर: Removes Bad Odor from Mouth in Hindi

क्या आपके भी मुँह से बदबू आती है? क्या लोगों के बीच आप खुद को स्थापित नहीं कर पाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको आज ही लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग आपसे बात नहीं करते हैं या दूर रहते हैं क्योंकि आपके मुँह से बदबू आती है। इस आदत को ठीक करें ताकि आपके शरीर में और खासकर मुँह में कीटाणु ना पनप सकें।

दांत दर्द को करे ठीक: Gets rid of tooth ache in Hindi

दांत का दर्द आज कल इसलिए आम है क्योंकि लोगों ने अपनी खाने की आदतें खराब कर ली हैं। इसकी वजह से उनके शरीर में सिर्फ खराब चीजें ही जा रही हैं। ये खराब भोजन उनके दाँतों को कमजोर कर रहा है जिसकी वजह से दर्द और कई बार दांत के टूटने की भी नौबत आ जाती है। आज ही लौंग का इस्तेमाल करके इस परेशानी को दूर करें। रात में इसका सेवन करने से आप अपने मुँह को एक लंबे समय तक इसके प्रभाव को महसूस होने देते हैं जो एक अच्छी बात है।

साँस से जुड़ी दिक्कत दूर करे: Helps cure breathing issues in Hindi

जी हाँ, ये साँसों से जुड़ी बात है और इसका मुँह से आने वाली बदबू से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी साँसों के प्रवाह को ठीक ही रखना चाहेंगे। इसमें दिक्कत होने पर दिल, और वेंटिलेटर की स्थिति आ सकती है और ये अस्थमा का भी एक कारण बन सकता है। रात में सिर्फ एक लौंग का सेवन करके आप खुद को ठीक कर लेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

