खसखस और दूध को एक साथ खाने से आपको सेहत में एक सुधार देखने को मिलेगा। इसको खाने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप खसखस को खाएं और उसपर दूध पिएं या फिर इन दोनों को एक साथ मिला लें और अब इस दूध का सेवन करें। वैसे दोनों ही तरीके सही हैं लेकिन कुछ लोग खसखस को चबाना पसंद करते हैं।

आपके आसपास मौजूद हर चीज आपकी सेहत के लिए जरूरी है और इस बात को समझते हुए आपको किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी कई जगहें हैं जहाँ खसखस को पोस्ता दाना कहा जाता है। आप वैसे खसखस के नाम से भी इसे कई जगहों से प्राप्त कर सकते हैं।

अब एक बड़ा सवाल ये है कि इसे किस समय पिया जाए? वैसे तो खाली पेट सेवन करना बेहद अच्छा माना जाता है लेकिन बेहद कम लोग ही इसका पालन करते हैं। अगर आपको रात में सोते समय दूध पीने की आदत है तो आप उसी समय इसका सेवन कर सकते हैं या फिर आप दिन में इसका सेवन कर सकते हैं।

खसखस और दूध के 3 फायदे: Khaskhas Aur Doodh Ke 3 Fayde

खून की कमी को पूरा करे: Get rid of blood low level

खून की कमी कई कारणों से हो सकती है लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप सही चीजों का सेवन नहीं कर रहे हैं। फास्ट और जंक फूड से आपको नुकसान होता है और उससे खून के स्तर में भी कमी आती है लेकिन फिर भी हम सब उसका सेवन करते हैं। ऐसे में अगर आप खसखस और दूध का सेवन करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा।

एनर्जी बढ़ाए: Increases Energy

ऊर्जा का कम स्तर, खून की कमी का एक बड़ा प्रभाव है। वैसे भी हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम होगी या शरीर में आयरन की कमी होगी तो ये दिक्कत होगी। ऐसे में आप या तो कई सब्जियाँ और फल खा सकते हैं जो एक अच्छा कदम है या फिर आप खसखस और दूध का एक साथ सेवन कर सकते हैं।

गर्मियों में शरीर को रखे ठंडा: Keeps the body cool in summers

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। इन दोनों की तासीर ठंडी होती है और ये एक बेहद अच्छी बात है। गर्मियों में ज्यादातर लोगों की सेहत सिर्फ बढ़े हुए तापमान के कारण खराब होती है और ऐसे में अगर आप अपने शरीर के तापमान को ठंडा रखना चाहते हैं तो आपको इसका सेवन करना चाहिए।

(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत लेख में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए है, इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रुप में नहीं लिया जा सकता। कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें।)

