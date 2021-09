आंवला, हरड़, बहेड़ा ,हल्दी ,दारू हल्दी ,छोटी कटेरी ,बड़ी कटेरी कचूर, सोंठ, काली मिर्च ,पीपल, पीपरामूल, मूर्वा , गिलोय ,जवासा, कुटकी ,पित्तपापड़ा, नागर मोथा ,नेत्र वाला, नीम ,पुष्करमूल, मुलेठी ,कूड़ा की छाल, अजवाइन ,इंद्रजो,भारंगी , सहिजन ,फिटकरी ,वचा ,दालचीनी, खस सफेद चंदन, अतीस ,खरैटी ,शालपर्णी, बायबिडंग, तगर ,चित्रक मूल, देवदारु , पटोल पत्र ,कालमेघ, करंज ,लवंग, वंशलोचन, कमल ,काकोली, तेजपत्ता, तालीसपत्र, जावित्री एवं चिरायता से मिलकर बनने वाली महासुदर्शन घनवटी के अपने फायदे हैं।

ये एक कैप्स्यूल रूप में आपको मिल जाती है लेकिन अगर आप इसे घर पर ही बनाना चाहते हैं तो हमने उसके तत्वों के बारे में आपको बता दिया है। इस एक कैप्स्यूल में वो शक्ति है कि ये आपकी सेहत को ठीक कर दे। जीवन में आप अगर बड़ी से बड़ी बीमारी से दो चार हो रहे हों तो इसका सेवन करें।

इसका सेवन आप या तो अपने डॉक्टर के सुझाए गए समय के आधार पर कर सकते हैं या फिर आप इसको पैक पर लिखे गए समय पर खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अमूमन रात में ही आपको इसका सेवन करना चाहिए लेकिन हर इंसान का शरीर अलग है और उसकी शक्ति भी अलग होती है।

महासुदर्शन घनवटी के 3 फायदे: Mahasudarshan Ghanvati Ke 3 Fayde

वायरल परेशानियों को दूर करे: Get rid of viral issues

वायरल परेशानियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व आपको एंटी वायरल शक्ति प्रदान करते हैं जो एक अच्छी बात है। सेहत के साथ कोई भी समझौता सही नहीं होगा। इसलिए अपनी सेहत को ठीक रखें और इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा जो एक बेहद अच्छी बात है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है: Boosts Immunity

इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बेहद लाभकारी है। सेहत को ठीक रखने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। आज कल ही नहीं बल्कि हर दौर में इम्यूनिटी को ये ठीक रखता है और इम्यूनिटी को हर समय ही ठीक रखा जाना बेहद जरूरी है। अच्छी सेहत ही अच्छे जीवन की कुंजी होती है।

डेंगू और मलेरिया से बचाए: Provides safety from dengue and malaria

डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपकी सेहत इसके कारण ठीक हो जाएगी और ये एक अच्छी बात है। मौसम के बदलते ही आपको इस परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है जो एक अच्छी बात नहीं है। ऐसे में अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें।

(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत लेख में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए है, इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रुप में नहीं लिया जा सकता। कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें।)

