आंखों पर बर्फ लगाने के 3 फायदे - Aankhon Par Barf Lagane Ke Fayde

आंखों की परेशानी के लिए कोल्ड कंप्रेस एक सुरक्षित, प्रभावी घरेलू उपचार होता है। लोग इन्हें आसानी से घरेलू सामानों का उपयोग करके बना सकते हैं और आंखों की समस्याओं सहित कई बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। आँखों पर बर्फ लगाने से सूजन, दर्द और सूखापन जैसे लक्षणों से राहत मिल सकती है, इसलिए यह सूखी आंखों, गुलाबी-लाल आंखों और आंखों के दर्द की समस्या होने पर मदद कर सकता है। ठंडक से ब्लड वेसल का संकुचन होता है, यह काले घेरे की उपस्थिति और सूजी हुई आंखों की परेशानी में भी सुधार कर सकता है। आइये उन आंखों की स्थितियों के बारे में और पढ़ें जिनका बर्फ की सेक इलाज किया जा सकता है। यह लेख आपको आँखों पर बर्फ लगाने के फायदों से अवगत करवाने जा रहा है।

आंखों पर बर्फ लगाने के 3 फायदे

1. आँखों की थकन होने पर (Cures tired eyes)

आज के समय में ज़्यादा वक़्त तक फ़ोन-लैपटॉप के इस्तेमाल से आँखों को थकान महसूस हो सकती है। यह आगे जाकर गंभीर बीमारी की शकल भी ले सकता है। ऐसे में आँखों पर बर्फ लगाना फायदेमंद हो सकता है। यह आँखों को फ्रेश महसूस करवा सकता है। यह डार्क-सर्कल्स की समस्या को ठीक करने में भी फायदेमंद है।

2. आँखों के लाल होने पर (Ice compress can treat red eyes)

बड़े शहरों में रहने वाले लोग, चाहे वो घर पर हो या बाहर हो, उन्हें प्रदुषण का सामना करना पड़ जाता है। यही कारण है कि, आँखों में जलन और आँखों का लाल होना जैसी समस्या उत्पन होने लगती है। प्रदुषण के कारण आँखों में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है जिससे एक समय बाद दृष्टि भी कमजोर हो सकती है। इसके लिए आप दिन में एक बार आँखों को बारक की सेक दे सकते हैं।

3. आँखों के संक्रमण से बचाव के लिए (To prevent eye infection)

बर्फ की सेक आँखों के संक्रमण से बचाव में भी सहायक है। किसी भी प्रकार के नेत्र रोग में आँखों पर ठंडी सेक फायदेमंद होती है। आप अपने चिकित्सक के परामर्श के बाद आइस पैक का इस्तेमाल करें।

आइस पैक सेक बनाने में ये चरण शामिल हैं : The Steps Involved in Making an Ice Pack Compress In Hindi

- बर्फ को एक शोधनीय प्लास्टिक बैग में रखना या आप तौलिये का उपयोग कर सकते हैं।

- बर्फ को तौलिये या प्लास्टिक बैग में लपेट लें।

- इसे आवश्यकतानुसार आंखों पर लगाएं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

