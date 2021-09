शरीर में व्याधियां होना एक आम बात है। शरीर में मौजूद इतने सारे तत्वों और अंगों के बीच में कोई ना कोई परेशानी तो हो ही सकती है। ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे हर डॉक्टर हर बीमारी का इलाज नहीं जानता है। उसी तरह से हर दवाई आपके लिए कारगर नहीं हो सकती है।

ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग आधी जानकारी वाले अपने रिश्तेदारों के ज्ञान पर एक्सपर्ट्स के मुकाबला अधिक विश्वास करते हैं। शरीर के कई अंगों के खराब होने का ये एक बेहद अहम कारण है। यही स्थिति उन दवाइयों पर भी लागू होती है जो आपके जीवन में लाभ कम और नुकसान का एक अहम कारण बनती हैं।

ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कान के रोगों के लिए किसी डॉक्टर को दिखाया जाए या फिर किसी भी प्रकार के व्यसन को हटाने के लिए किसी अन्य डॉक्टर से संपर्क किया जाए तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आइए आपको उन लाभों के बारे में बताते हैं जो आपको सारिवादि वटी के सेवन से प्राप्त होते हैं।

सारिवादि वटी के 3 फायदे: Sarivadi Vati Ke 3 Fayde

कान के रोग हों ठीक - Cures Ear Related Issues

कान शरीर की उन इंद्रियों का हिस्सा हैं जिन्हें जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अगर आपको कान से जुड़ा हुआ कोई भी रोग है तो उसको इसके माध्यम से ठीक कर लें। इससे आपकी सेहत तो ठीक हो ही जाएगी लेकिन साथ ही आपके शरीर को एक हल्कापन महसूस होगा।

मिर्गी: epilepsy

मिर्गी की बीमारी बेहद घातक होती है और इसमें इंसान के अचेत होने की संभावना है। ऐसे में आपको अगर इस समस्या से दो चार होना पड़ता है या आपकी जानकारी में किसी को ये दिक्कत है तो आज ही सारिवादि वटी का सेवन करना चाहिए। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप इसको घर पर बना सकते हैं।

शराब की लत को खत्म करवा दे: Helps you get rid of alcohol addiction

शरीर में शराब का जाना एक प्रकार का अपराध है। शरीर से जुड़ी इस बात को जब आप समझ लेंगे कि ये भी एक प्रकार का वो स्थान है जिसमें आप मालिक से मिल सकते हैं तो आप गलत चीजों का सेवन करना बंद कर देंगे। शराब की लत को खत्म करने में भी सारिवादि वटी बेहद लाभकारी है।

(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत लेख में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए है, इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रुप में नहीं लिया जा सकता। कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें।)

