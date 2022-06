पैर में ऐंठन के 3 कारण और 3 घरेलू इलाज - 3 Causes and 3 Home Remedies For Leg Cramps

मांसपेशियों में ऐंठन (Muscle cramp) आपकी एक या अधिक मांसपेशियों की सिकुड़न होता है। पैरों में ऐठन (Leg cramp) होना भी माशपेशियों की ऐठन के कारण ही होता है। ज्यादातर लोग इस समस्या को नजरंअदाज करते हैं लेकिन इस लापरवाही के चलते कुछ खतरे उठाने पड़ सकते हैं। लंबे समय तक व्यायाम या शारीरिक श्रम, विशेष रूप से गर्म मौसम में, मांसपेशियों और पैरों में ऐंठन का कारण बन सकता है। कुछ दवाएं और कुछ चिकित्सीय स्थितियां भी पैरों में ऐंठन का कारण बन सकती हैं। आप आमतौर पर स्व-देखभाल के उपायों के साथ घर पर पैरों में ऐंठन का इलाज कर सकते हैं। इस लेख में पैर में ऐंठन के कारण और घरेलू इलाज (Causes and Home Remedies For Leg Cramps) के बारे में जानकारी दी गयी है।

पैर में ऐंठन के 3 कारण और 3 घरेलू इलाज

पैर में ऐंठन के कारण : Causes of Leg Cramps In Hindi

पैरों का अति प्रयोग, डिहाइड्रेशन, मांसपेशियों में खिंचाव या लंबे समय तक बस एक स्थिति रखने से पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। कई मामलों में, हालांकि, कारण ज्ञात नहीं है। पैरों की ऐठन के कुछ कारण निम्न हो सकते हैं।

1. ब्लड सप्लाई में कमी होना (Inadequate blood supply)

व्यायाम करते समय आपके पैरों को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज का संकुचित होना आपके पैरों में ऐंठन जैसा दर्द पैदा कर सकती है। ये ऐंठन आमतौर पर आपके व्यायाम बंद करने के तुरंत बाद चली जाती है।

2. तंत्रिका संपीड़न (Nerve compression)

आपकी रीढ़ की नसों का कम्प्रेशन (lumbar stenosis) भी आपके पैरों में ऐंठन जैसा दर्द पैदा कर सकता है। यह दर्द आमतौर पर आपके चलने पर अधिक बढ़ सकता है।

3. शरीर में मिनरल की कमी होना (Mineral depletion)

आपके आहार में बहुत कम पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम पैर की ऐंठन में योगदान कर सकते हैं। मूत्रवर्धक (Diuretics) जैसे, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अक्सर निर्धारित दवाएं, शरीर से इन मिनरल को भी समाप्त कर सकती हैं।

पैर में ऐंठन के घरेलू इलाज : Home Remedies for Leg Cramps In Hindi

पैर की ऐंठन अक्सर दर्दनाक होती है इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैर की ऐंठन को तुरंत समाप्त करने की गारंटी देता है, ऐंठन को कम करने में मदद करने के कई तरीके ज़रूर हैं।

1. स्ट्रेचिंग और अन्य गतिविधियाँ (Stretching and other activities)

पैर में ऐंठन होने पर दर्द कम करने का एक आसान तरीका है, स्ट्रेचिंग करना। अन्य गतिविधियाँ जैसे चलना और अपने पैरों को हिलाना जैसे आप करते हैं, उन ऐंठन को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

2. ठंडी सेक लगाएं (Cold compress)

आइस पैक पैर की ऐंठन के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। बस बर्फ को एक तौलिये में लपेट लें ताकि बर्फ आपकी त्वचा से सीधे संपर्क न करे। कुछ समय सेक लगाने से भी आराम मिल सकता है।

3. चिकित्सा सहायता लें (Seek medical help)

कभी कभी यह घरेलू नुस्खे ऐठन के दर्द को कम नहीं कर पाते हैं, ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेना ज़रूरी हो जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far