चेहरे की झुर्रियों के कारण और 3 घरेलू उपाय - Causes And Home Remedies Of Facial Wrinkles

चेहरे पर पड़ी झुर्रियां बढ़ती उम्र के लक्षणों में से एक होती हैं लेकिन आजकल तनाव भरे जीवन में युवा भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत से बाज़ारू उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं जो उनकी स्थति को और खराब कर देते हैं। इन उत्पादों के इस्तेमाल से अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। इसी कारण से इन उत्पादों के स्थान पर आप घरेलू नुस्खों का चयन कर सकते हैं। ऐसे में घरेलू नुस्खे बाजार में बिक रहे उत्पादों से बहुत सस्ते भी हो सकते है। इस लेख में हम चेहरे की झुर्रियों के कारण और घरेलू उपाय के बारे में चर्चा करेंगे।

चेहरे की झुर्रियों के कारण और 3 घरेलू उपाय

चेहरे की झुर्रियों के कारण : Causes of Facial Wrinkles In Hindi

1. बढ़ती उम्र - चेहरे पर बढ़ती उम्र के लक्षण सबसे पहले देखे जा सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई सारे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जो चेहरे पर झुर्रियों का कारण बन सकते हैं।

2. धूप में ज्यादा रहने पर - धूप में ज्यादा समय रहने के कारण से भी त्वचा पर झुर्रियां हो सकती हैं।

3. धूम्रपान - त्वचा पर समय से पहले झुर्रियां उन लोगों में ज्यादा देखी गई हैं, जो धूम्रपान अधिक करते हैं।

4. तनाव - तनाव के कारण भी चेहरे व आँखों के नीचे झुर्रियां होना आम हो जाता है।

5. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अधिक उपयोग - आजके लाइफस्टाइल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग आम है, लेकिन यह स्वास्थ्य के साथ-साथ चेहरे पर भी अपना प्रभाव डालते हैं जिनके कारण झुर्रियां पड़ने लगती हैं।

चेहरे की झुर्रियों के घरेलू उपाय : Home Remedies For Facial Wrinkles In Hindi

1. ऑयल थेरेपी (Oil therapy)

नियमित रूप से चेहरे पर तेल लगाने और मालिश करने से झुर्रियां कम होती हैं। इस मामले में सबसे अच्छा विकल्प अंगूर के बीज का तेल या नारियल का तेल (grape seed oil or coconut oil) होगा जिसमें सभी पौष्टिक एंटीऑक्सीडेंट होंगे।

2. दही और शहद का लेप (Yogurt and honey paste)

चेहरे की झुर्रियों के इलाज के लिए एक और अद्भुत घरेलू उपाय दही और शहद का उपयोग है। शहद त्वचा को सुखाने के लिए जाना जाता है और यह एंटी-ऑक्सिडेंट और विटामिन से भरा होता है जो त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देता है, इस प्रकार झुर्रियों को कम करने का काम करता है। आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दही, आधा चम्मच नींबू का रस, विटामिन E के तीन कैप्सूल को साथ में मिलाएं और घोल तैयार करें। इस घोल में एक रुई भिगोएँ और रोजाना दो बार माथे पर लगाएं।

3. एलोवेरा और अंडा (Aloevera and egg)

चेहरे की त्वचा की झुर्रियों को कम करने के लिए एलोवेरा और अंडे का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। त्वचा पर एलोवेरा एंटी-एजिंग की तरह काम करता है। यह कोलेजन की उत्पादन को भी कण्ट्रोल कर सकता है जिससे चेहरे की झुर्रियों को कम करने में मदद मिल सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

