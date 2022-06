टेनिस एल्बो के 3 कारण, 3 लक्षण और 3 घरेलू इलाज - Causes, Symptoms And Home Remedies Of Tennis Elbow

टेनिस एल्बो ज्यादातर दोहराव या तेज गतिविधि के कारण आपके अग्रभाग (forearm) के अधिक उपयोग के कारण होता है। यह कभी-कभी आपकी कोहनी पर अचानक झटके लगने या गिरने के बाद भी हो सकता है। यदि आपके फोरआर्म की मांसपेशियां तनावग्रस्त हैं, तो आपकी कोहनी के बाहर की हड्डी की गांठ (lateral epicondyle) के पास छोटे-छोटे लम्प और सूजन विकसित हो सकती है। यदि आपके फोरआर्म की मांसपेशियों को किसी निश्चित गतिविधि करने की आदत नहीं हो और आप अपने फोरआर्म से ज़्यादा काम कर लेते हैं तो खिचाव या झटके के कारण आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। यह लेख टेनिस एल्बो के कारण, लक्षण और घरेलू इलाज के बारे में है।

टेनिस एल्बो के 3 कारण, 3 लक्षण और 3 घरेलू इलाज

टेनिस एल्बो के कारण : Causes Of Tennis Elbow In Hindi

इन निम्न कारणों से टेनिस एल्बो की समस्या उत्पन हो सकती है।

1. रैकेट खेलने से (टेनिस, बैडमिंटन या स्क्वैश) या खेल जिसमें किसी भरी चीज़ को फेंकना शामिल है (भाला या डिस्कस), बार-बार हाथ से औजारों का उपयोग करना (बागवानी कैंची, पेचकश या कैंची)

2. डेकोरेटिंग, प्लंबिंग या ईंट बनाने के दौरान उपकरणों का उपयोग करने से, ऐसी गतिविधियाँ जिनमें महीन, दोहरावदार हाथ और कलाई की हरकतें (टाइपिंग या सिलाई) शामिल हैं

3. ऐसी गतिविधियाँ जिनमें कोहनी को बार-बार मोड़ना शामिल है (वायलिन बजाना)

टेनिस एल्बो के लक्षण : Symptoms Of Tennis Elbow In Hindi

टेनिस एल्बो से जुड़ा दर्द आपकी कोहनी के बाहर से आपके फोरआर्म और कलाई तक फैल सकता है। दर्द और कमजोरी के कारण यह मुश्किलें हो सकती हैं:

1. हाथ मिलाना या किसी वस्तु को पकड़ना,

2. दरवाज़े का नोब खोलने पर,

3. एक कॉफी कप पकड़ने पर दर्द महसूस होना।

टेनिस एल्बो के घरेलू इलाज : Home Remedies For Tennis Elbow In Hindi

टेनिस एल्बो वाले लोगों को आमतौर पर डॉक्टर को देखने की जरूरत नहीं होती है। बार-बार होने वाली गतिविधि को रोकने और हाथ को आराम देने से, दर्द आमतौर पर 2 सप्ताह के भीतर कम हो जाता है।

एक व्यक्ति टेनिस एल्बो का इलाज घर पर इन निम्न चीज़ो को ध्यान में रखकर कर सकता है:-

1. ओवर-द-काउंटर (OTC) दर्द निवारक, जैसे कि इबुप्रोफेन या अन्य नॉन-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा (NSAID) लेना।

2. दर्द को शांत करने के लिए प्रभावित क्षेत्र पर आइस पैक, हीट पैक या गर्म पानी की बोतल का उपयोग करना।

3. दुबारा यह समस्या उत्पन ना होजये इससे बचने के लिए जोड़ों की रक्षा करना सीखना।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

