लौंग के 3 स्वास्थ्य लाभ और 3 उपयोग - Health Benefits And Uses Of Cloves

लौंग (Clove), लौंग के पेड़ के सूखे फूल हैं। लौंग को खान-पान व दवाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई तरह के खाद्य पदार्थों में स्वाद और खुशबु जोड़ने के लिए लोग अक्सर मसालों के मिश्रण में पिसी हुई लौंग और व्यंजनों में साबुत लौंग शामिल करते हैं। लौंग में बहुत से औषधीय गुण होते हैं। यह एंटी-ऑक्सिडेंट से भरपूर मसाला वास्तव में पोषण विभाग में बहुत गुणकारी है और यह ब्लड शुगर लेवल के स्तर को संतुलित रखने, सूजन में मदद करने और पाचन संबंधी परेशानी का समर्थन करने सहित कई अलग-अलग तरीकों से शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। इस लेख में हम लौंग के स्वास्थ्य लाभ और उपयोग (Health benefits and uses of cloves) के बारे में चर्चा करेंगे।

लौंग के 3 स्वास्थ्य लाभ और 3 उपयोग

लौंग के स्वास्थ्य लाभ : Health Benefits Of Cloves In Hindi

1. भूख के स्तर को नियंत्रित करे (control hunger levels)

लौंग में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपकी भूख के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

2. ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखे (control blood sugar level)

जिस किसी को भी ब्लड शुगर के स्तर की चिंता हो, उन्हें इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। यह मधुमेह जैसी बीमारी में भी मददगार होता है।

3. लौंग सूजन में मदद करे (help with inflammation)

लौंग अपने एंटी- इंफ्लेमेटरी गुण के लिए जाना जाता है। लौंग को रोजाना खाने से बहुत से लाभ मिल सकते हैं और गठिया की समस्या में मदद करने के लिए लौंग का सेवन करने का सुखाव दिया जाता है। लौंग के तेल को लोशन के रूप में इस्तेमाल करने से या चाय में लौंग मिलकर पीने से भी सूजन से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है।

लौंग के उपयोग : Uses Of Clove In Hindi

1. आप अपनी चाय में या स्मूथी में लौंग का उपयोग कर सकते हैं

2. लौंग को प्राकृतिक क्लीनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. लौंग का प्रयोग एयर फ्रेशनर के रूप में कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

