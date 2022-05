शहतूत की छाल से होने वाले 3 स्वास्थ्य लाभ : Shahtoot Ki Chaal Se Hone Wale 3 Swasthy Labh

शहतूत (Mulberry) के फायदों के बारे में तो आपने सुना होगा लेकिन शहतूत के फल के साथ इसकी छाल से होने वाले स्वास्थ्य लाभ भी अनेक होते हैं। शहतूत की पत्तियां और छाल का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य समस्याओं में होता है। शहतूत की छाल इसके पेड़ से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग ज्यादातर पारंपरिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। शहतूत की छाल में ठंडे और मेथे गुण होते हैं। आइये इस लेख में शहतूत की छाल से होने वाले स्वास्थ्य लाभों को जाने।

शहतूत की छाल से होने वाले 3 स्वास्थ्य लाभ

1. शरीर को ठंडक दे (Cools down the body)

शहतूत की तासीर ठंडी होने के कारण यह गर्मियों में सेवन के लिए फायदेमंद होता है। शरीर को ठंडक पहुंचने के लिए शहतूत की चाल का चूर्ण उपयोगी है। इसके उपयोग से पेट की गर्मी भी शांत होती है। आपको बता दे की, शहतूत की छाल का चूर्ण त्वचा के लिए लाभदायक होता है, यह त्वचा सम्बंधित सक्मस्यों से भी बचाव करता है।

2. पेशाब से जुड़ी समस्याओं के लिए (For problems related to urination)

शहतूत की छाल का चूर्ण का उपयोग पेशाब से जुडी समस्या में कारगर माना जाता है। पेशाब में होने वाली जलन, दर्द आदि से आराम पाने के लिए सहतूत की छाल का पाउडर फायदेमंद है। यदि किसी व्यक्ति को पेशाब आने में परेशानी हो तो इसका सेवन करने से यह समस्या भी सही होजायेगी। शहतूत की छाल के चूर्ण से शरीर से टॉक्सिन्स भी पेशाब के जरिये बाहर निकल जाते हैं।

3. इम्युनिटी में बढ़ोतरी के लिए (For boosting immunity)

शहतूत की छाल का इस्तेमाल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी की इम्युनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। शहतूत की छाल का चूर्ण खांसी, दमा, कफ आदि जैसी समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार है। यदि आप कफ निकलता हुआ देखते हैं, तो शहतूत की छाल का सेवन कर सकते हैं।

शहतूत की छाल का सेवन करने का तरीका : How To Consume Mulberry's Bark In Hindi

शहतूत की छाल (Mulberry Bark) का इस्तेमाल चूर्ण या पाउडर के रूप में कर सकते हैं। उपयोग के लिए - शहतूत की छाल को पेड़ से अलग करें, उसे अच्छे से साफ़ करें और सूखा लें। इसे छोटे टुकड़ों में काट लें फिर इसका चूर्ण तैयार करें। चूर्ण तैयार होने के बाद इसे शहद या पानी के साथ खा सकते हैं। आप प्रतिदिन10-15 ग्राम चूर्ण का सेवन कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar