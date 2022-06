एप्सोम साल्ट के 3 उपयोग और 3 फायदे : 3 Uses And 3 Benefits Of Epsom Salt

एप्सोम सॉल्ट (Epsom Salt), के नाम से पहचाने जाने वाला पदार्थ केवल नमक नहीं बल्कि एक प्रकार का मिनरल है जो सल्फर और मैग्नेसियम को मिलाकर बनाया जाता है। इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है। इसका नाम एप्सोम सॉल्ट इंग्लैंड के स्थित शहर एप्सोम पर रखा गया है। जहा पानी में नैचुरली मैग्नीशियम सल्फेट की उच्च मात्रा होती है। यह घुलनशील मिनरल पानी में मिलते ही चार्ज होता है और मैग्नेसियम और सलफेट को रिलीज़ करता है। यह सकारात्मक तौर पर चार्ज मैग्नीशियम और नकारात्मक चार्ज सल्फेट आयन रिलीज़ करता है। यह शरीर की कई समस्याओं को कम करने और बचाव करने में मदद करता है। यह लेख एप्सोम सॉल्ट के उपयोग और फायदों के बारे में हैं, आइये इस विषय में चर्चा करें।

एप्सोम साल्ट के 3 उपयोग और 3 फायदे

एप्सोम सॉल्ट के उपयोग : Uses Of Epsom Salt In Hindi

1. पैरों की सेक के लिए एप्सोम सॉल्ट का उपयोग करा जाता है। उपयोग के लिए आधा कप एप्सोम सॉल्ट को गर्म पानी में मिलाएं और पैरों को उसमे डालकर सकें।

2. इससे नहाने से अनेक फायदे होते हैं, एप्सोम सॉल्ट का उपयोग नहाने में भी किया जाता है इसके लिए इसे गर्म पानी में डालकर नहा लें।

3. त्वचा के लिए, एप्सोम सॉल्ट से बना लेप बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दांतों की चमक बढ़ाने और मुँह से दुर्गंद हटाने में यह उपयोगी होता है।

एप्सोम सॉल्ट के फायदे : Benefits Of Epsom Salt In Hindi

1. जिन लोगों को मैग्नीशियम को कमी होती है, वो लोग मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द और सूजन का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य समस्याएं (जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज) या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल संबंधी रोग (जैसे क्रोहन रोग और सीलिएक रोग) शरीर में मैग्नीशियम अवशोषण को भी प्रभावित कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट बाथ गले की मांसपेशियों को शांत करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है।

2. कब्ज के इलाज के लिए लोग एप्सम साल्ट का उपयोग लैक्सटिव (laxative) के रूप में कर सकते हैं। इस उपचार में पानी में थोड़ी मात्रा में एप्सम सॉल्ट का मिश्रण बनालें और इसे पिएं। किडनी की बीमारी या हृदय रोग वाले, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए अगर वे एप्सम नमक पीने के बारे में अनिश्चित हैं।

3. एप्सम सॉल्ट एथलीट फुट (athlete’s foot) और इनग्रोन टोनेल इन्फेक्शन (ingrown toenail infections) के इलाज में मदद कर सकता है। एक व्यक्ति एप्सम सॉल्ट के पानी के साथ एक टब में स्नान कर सकता है या पैरों को गर्म पानी और एप्सम सॉल्ट में भिगोकर पैरों को तेजी से ठीक करने और खुजली से राहत पाने में मदद कर सकता है। एप्सम सॉल्ट में पैरों को भिगोने से भी पैरों की दुर्गंध को कम करने में मदद मिल सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

