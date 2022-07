चमेली के तेल के उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान - Uses, Benefits And Harms Of Jasmine Oil

चमेली के फूलों से चमेली का तेल निकाला जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम जैसमिनम ग्रैंडिफ्लोरा और जैसमिनम ऑफिसिनाले हैं। चमेली के तेल का उपयोग कई वर्षों से किया जाता है। यह त्वचा के लिए लाभदायक है। यह सूखी त्वचा, घाव के निशान और खिंचाव को ठीक करने में सहायक करता है। चमेली के तेल का उपयोग सदियों से सेहत, त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए किया जाता है। इस लेख में चमेली के तेल के उपयोग, फायदे और नुकसान बताये गए हैं।

चमेली के तेल के उपयोग : Uses Of Jasmine Oil In Hindi

1. चमेली के तेल का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है।

2. मुंह के संक्रमण से बचाव के लिए चमेली के तेल को कुल्ला या गार्गल करने के लिए माउथवाश की तरह उपयोग कर सकते हैं।

3. चमेली के तेल को त्वचा पर मालिश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. चमेली के तेल को सिर पर लगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

5. यह रूम डिफ्यूजर में भी उपयोग में ला सकते हैं।

चमेली के तेल के फायदे : Benefits Of Jasmine Oil In Hindi

1. डिप्रेशन को दूर करने में (to cure depression)

चमेली का फूल अपने खुशबू के कारण ही पहचाना जाता है। यही कारण है कि, चमेली के तेल में भी वह सुगंध रहता है जिसके कारण इसे डिप्रेशन के मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

2. ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करे (controls blood pressure)

चमेली के तेल का उपयोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। एरोमा थेरेपी मे इसके उपयोग से कई जरूरी हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं को दूर करने में सहायता कर सकते हैं। इनमें ब्लड प्रेशर भी शामिल हैं, चमेली के पौधे के एरियल पार्ट में एंटी-हाइपरटेंसिव गुण उपलब्ध होता है।

3. एंटीसेप्टिक गुण (has anti-septic properties)

चमेली के तेल को एंटी-सेप्टिक लोशन की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी-सेप्टिक गुण भी एंटी-बैक्टीरियल की तरह बैक्टीरिया की सक्रियता को खत्म करने में सहायता करते हैं।

चमेली के तेल के नुकसान : Harms Of Jasmine Oil In Hindi

1. आरामदायक और उत्तेजक प्रभाव के कारण इसके अधिक उपयोग से बचना चाहिए।

2. चमेली का तेल कुछ लोगों में त्वचा संबंधी एलर्जी का कारण बन सकता है।

3. चमेली के तेल का इस्तेमाल केवल बाहरी तौर पर होना चाहिए इसके अधिक उपयोग से बचना चाहिए, नही तो कुछ संभावित दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

