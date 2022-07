कच्चे बादाम से प्राप्त किया जाने वाला तेल, बादाम के गुणों से भरपूर होता है। त्वचा और स्वास्थ्य के बादाम का तेल (Almond Oil) बहुत ही लाभदायक होता है। बादाम पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सदियों से ही बादाम का प्रयोग खाने में और त्वचा पर लगाने में भी किया जाता है। बादाम के तेल में प्रचुर मात्रा में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन E, प्रोटीन, पोटेशियम, जिंक आदि होते हैं। बादाम का तेल मीठा और कड़वा दोनों हो सकता है। बादाम का तेल चेहरे और बालों के लिए लाभदायक होता है। इस लेख में बादाम के तेल के उपयोग, फायदे और नुकसान (Uses, Benefits And Side-Effects Of Almond Oil) बताये गए हैं। आइये इन्हे विस्तार से जाने।

बादाम तेल के 3 उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान

बादाम के तेल का उपयोग : Uses of Almond Oil In Hindi

1. सर्दियों में, बादाम के तेल का उपयोग त्वचा को मुलायम करने के लिए किया जाता है।

2. बादाम के तेल से मालिश की जाती है जिससे शरीर की थकावट को दूर की जा सकती है।

3. बादाम के तेल का उपयोग खाना पकाने में भी होता है।

बादाम के तेल के फायदे : Benefits Of Almond Oil In Hindi

1. अगर किसी के सिर में रूसी ज्यादा हो गई हो तो उसे बादाम के तेल से सिर पर मालिश करना चाहिए। बादाम का तेल डेड सेल्स को नष्ट करके डैंड्रफ को दूर करने में मदद करता है और बालों को पोषण प्रदान करता है। यह बालों से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करता है। बादाम का तेल सिर को ठंडक पहुंचाता है। उपयोग के लिए - 1 चम्मच आंवला पाउडर में बादाम तेल को मिलाकर बालों में लगाएं और आधे घंटे के बाद बालों को शैंपू से धो लें, बाल सूखने के बाद आपके सिर से रूसी गायब हो जाएगी।

2. बादाम का तेल त्वचा के लिए लाभदायक माना जाता है। बादाम का तेल त्वचा संबंधी बीमारियों संक्रमण जैसे मुहांसे, एग्जिमा आदि के इलाज में लाभदायक होता है। यह त्वचा की जलन, खुजली, शुष्कपन आदि को कम करके राहत प्रदान करता है। यह त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। यह त्वचा को नमी प्रदान कर एग्जिमा और सोरायसिस जैसे त्वचा रोग से बचाव करता है।

3. बालों के लिए, बादाम का तेल लगाना फायदेमंद है। यह बालों की चमक और खूबसूरती को लंबे समय तक बनाए रखता है।

बादाम के तेल के नुकसान : Side-Effects Of Almond Oil In Hindi

1. बादाम के तेल का अधिक सेवन से शरीर में विटामिन E की अधिकता हो सकती है जिससे आंखों में धुंधलापन, चक्कर आना और कमजोरी महसूस हो सकती है।

2. बादाम तेल का उपयोग करने से पहले यह निश्चित कर ले कि यह कौन सा तेल है मीठा या कड़वा तेल। केवल मीठे तेल का उपयोग करें क्योंकि कड़वा तेल आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।

3. बादाम का तेल खून में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में, डायबिटीज रोगी को इसका सेवन डॉक्टरी सलाह के बाद ही करना चाहिए।



