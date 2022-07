स्किन के लिए ग्लिसरीन के 3 उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान - Uses, Benefits and Harms Of Glycerin For Skin

ग्लिसरीन (Glycerin) त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह त्वचा में मॉइस्चर को लॉक करने के रूप में कार्य करता है। यह त्वचा में हाइड्रेशन को बढ़ाता है, सूखापन दूर कर सकता है और त्वचा की सतह को ताज़ा कर सकता है। यह "emollient" भी है, जिसका अर्थ है कि यह त्वचा को नरम कर सकता है। यह एक्जिमा या सोरायसिस के इलाज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ग्लिसरीन में एंटी-माइक्रोबियल गुण भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह त्वचा को हानिकारक सूक्ष्मजीवों से बचा सकता है। कई समर्थकों का मानना है कि, यह त्वचा की मरम्मत भी कर सकता है और घाव भरने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है लेकिन इससे कुछ लोगो को हानि भी हो सकती है। आइये इस लेख के माध्यम से ग्लिसरीन के फायदे और नुकसान को विस्तार से जाने।

स्किन के लिए ग्लिसरीन के 3 उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान

ग्लिसरीन के उपयोग : Uses Of Glycerin In Hindi

1. फेस पैक में ग्लिसरीन की कुछ बूंदों का उपयोग किया जा सकता है।

2. ग्लिसरीन एक बेहतरीन क्लींजर है और यह महंगे केमिकल-आधारित क्लींजिंग मिल्क और सॉल्वैंट्स की जगह ले सकता है जिनका आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं।

3. ग्लिसरीन को टोनर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

ग्लिसरीन के फायदे : Benefits Of Glycerin In Hindi

1. त्वचा को जवान रखे (Keep the skin young)

ग्लिसरीन को अपनी त्वचा पर लगाने से आपकी त्वचा में नमी जमा हो जाती है और यह एक युवा, स्वस्थ चमक देता है। त्वचा की ऊपरी परत में नमी खींचकर, ग्लिसरीन झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने में मदद करती है और त्वचा को नरम और चिकनी दिखती रहती है। ग्लिसरीन बढ़ती उम्र के लक्षणों को धीमा करने के लिए त्वचा की कार्यक्षमता में भी सुधार करता है।

2. मुहांसो कम करे (Reduce acne)

ग्लिसरीन का उपयोग कठोर उत्पादों के दुष्प्रभावों के बिना आपकी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह चेहरे के मुहांसो को भी कम करने में सक्षम है।

3. त्वचा को मॉइस्चराइज़ करे (Moisturizes the skin)

ग्लिसरीन स्पंज की तरह काम करता है और अधिक नमी को अपनी ओर खींचता है। यह त्वचा से पानी के ऐवापोरेशन को धीमा करने में भी मदद करता है, जो सर्दियों के बीच में त्वचा को नम और हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है।

ग्लिसरीन के नुकसान : Disadvantages of Glycerin In Hindi

1. यदि आप ग्लिसरीन के प्रति संवेदनशील हैं, तो प्रतिक्रिया के संकेतों में शामिल हैं - त्वचा का लाल होना, सूजन, खुजली आदि।

2. त्वचा पर ग्लिसरीन के इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

3. ग्लिसरीन गाढ़ा होने की वजह से इसका उपयोग हमेशा पानी या गुलाब जल में मिलाकर ही करना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।

