त्वचा के लिए पान के पत्ते के 3 उपयोग और 3 फायदे - Uses and Benefits Of Betel Leaves For Skin

सुंदर और बेदाग चेहरा किसे पसंद नहीं है? और इनको पाने के लिए आज के समय में लोग कितने ही जातां करते हैं। कोई बाजार में बिक रहे उत्पादों को अपनाता है और कोई पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट्स पर भरोसा रखता है। लेकिन यह हमेशा मनचाहे परिणाम नहीं दे पाते हैं। ऐसे में, आयुर्वेद हमें त्वचा संबंधित कई समस्याओं के लिए कई उपाय बताता है। उनमे से एक है त्वचा के लिए पान के पत्तों का उपयोग है। जी हां! पान के पत्तें ना केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत गुणकारी होते हैं। पान के पत्ते फुंसी, खुजली, दाद, जलन, दर्द जैसी समस्याओं में कारगर पाए गए हैं। आइये इस लेख के माध्यम से पान के पत्तों के उपयोग और फायदे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

त्वचा के लिए पान के पत्ते के 3 उपयोग और 3 फायदे

त्वचा के लिए पान के पत्ते के उपयोग : Uses Of Betel Leaves For Skin In Hindi

1. पान के पत्ते को पीस कर पेस्ट कर लें और इसे अपनी त्वचा पर उपयोग करें। कुछ मिनट बाद त्वचा को पानी से धो लें। यह उपाय त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करेगा।

2. पान के पत्तों से बना काढ़ा तैयार करके इसे चेहरे पर इस्तेमाल करने से खुजली व सूजन की समस्या ठीक हो सकती है। उपयोग के लिए - कुछ पान के पत्तों को उबाल लें, पानी गुनगुना हो जाने पर इस पानी को नहाने वाले पानी के साथ मिलाएं और सूजन तथा खुजली वाली जगह पर लगाएं।

3. मुहांसो की समस्या में पान के पत्तों से बना फेस पैक लगाना फायदेमंद माना जाता है। उपयोग के लिए - पान के पत्ते का पेस्ट, 1 चम्मच बेसन और 2 चम्मच मुल्तानी मिटटी मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और त्वचा पर इस्तेमाल करें। सूखने के कुछ समय बाद इसे पानी से धो लें तथा चेहरे को तौलिये से सूखा लें।

त्वचा के लिए पान के पत्ते के फायदे : Benefits of Betel Leaves For Skin In Hindi

1. एंटी एजिंग इफ़ेक्ट (Anti-Aging Effects)

बढ़ती उम्र के लक्षण त्वचा पर सबसे पहले दिखने लगते हैं। ऐसे में त्वचा का लचीलापन पर प्रभवा पद सकता है और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती है। इस समस्या में पान के पत्ते का उपयोग लाभदायक हो सकता है। पान के पत्ते में एंटी-एजिंग गुण होते हैं जो त्वचा के लिए इन समस्याओं से लड़ने में सक्षम हैं।

2. एंटी-इंफ्लेमेटरी इफ़ेक्ट (Anti-Inflammatory Effect)

औषधिये गुणों से भरपूर पान के पत्ते, त्वचा के लिए कई प्रकार से फायदेमंद होते हैं। इसमें एंटी-एजिंग गुण, जो इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स के कारण से होते हैं। यह गुण मुहांसो से होने वाली सूजन की समस्या में फायदेमंद होते हैं।

3. स्किन व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट (Skin Whitening Effect)

चमकती त्वचा और बेदाग त्वचा के लिए पान के पत्ते का उपयोग लाभदायक हो सकता है। पान के पत्ते में स्किन व्हाइटनिंग प्रभाव होते हैं जिससे त्वचा की रंगत को निखारने और चमकदार बनाने में मदद मिलती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far