बालों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लौंग के हैरान करने वाले 4 फायदे - Balo Ki Smasyaon Se Chutkara Pane Ke Liye Laung Ke hairan Karne Wale Fayde

लौंग (Clove) का उपयोग एक मसाले के रूप में किया जाता है। ये हर घर में पाया जाने वाला मसाला का एक प्रकार है। लौंग का सेवन हम सब्जी में डलने वाले मसालों में तो करते ही हैं, साथ ही इसको हम माउथ फ्रेशनर या किसी और रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग का सेवन बहुत तरह से किया जा सकता है, और न सिर्फ इसका सेवन बल्कि इसको बालों की अलग अलग समस्याओं के निराकरण के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। लौंग की तासीर गर्म होती है। इसलिए कई बार लौंग सर्दी जुकाम (Cold and cough) में भी खाते हैं।

लौंग में कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, विटामिंस, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, थियामिन, सोडियम, मैंगनीज, पोटैशियम आदि. साथ ही इसमें एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-वायरल गुण भी होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। वहीं, बालों के लिए इसके क्या फायदे होते हैं आइए इस बारे में जानते हैं।

बालों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लौंग के हैरान करने वाले फायदे

बालों की समस्या आजकल सभी को होती है और इस समस्या से निजात पाने के लिए हम तरह-तरह की चीजों का उपयोग भी करते हैं। इसके लिए हम बाजार से मंहगे शैम्पू या तेल खरीदते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस समस्या से निपटने के लिए हमारे घर में ही पाई जाने वाली लौंग का इस्तेमाल भी जरूर करके देखें। इससे बालों को बहुत फायदा पहुंचेगा।

बालों की ग्रोथ के लिए (For hair growth) - यदि आप छोटे बालों से परेशान हैं और आपके बाल बढ़ते नहीं तो उसके लिए आप लौंग में कुछ अन्य चीजें मिलाकर इसका हेयर मास्क (Hair Mask) तैयार कर सकती हैं। हेयर मास्क को लगाने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है और साथ ही बाल मजबूत भी होते हैं।

लौंग का तेल (Clove oil) - बालों की मजबूती और घने बालों के लिए लौंग का तेल बहुत उपयोगी होता है। ठंड के दिनों में ये तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो लौंग के तेल को नारियल के तेल में मिला कर लगाएं। बालों की अच्छी तरह से मालिश करें। इससे बाल घने तो होंगे ही साथ ही मजबूत भी हो जाएंगे ।

लौंग का पानी (Clove water) - लौंग के पानी से बालों को धोने से बालों में रूसी नहीं होती। क्योंकि लौंग में एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-वायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। लौंग का पानी बनाने के लिए 1 लीटर पानी लें उसमें करीब एक बड़ी चम्मच लौंग डालें और उस पानी को अच्छे से उबाल लें। इसके बाद ठंडा होने पर बालों को इससे धोलें। इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि इसके बाद सादे पानी से बालों को न धोंए। दूसरे दिन ही बालों में सादे पानी का उपयोग करें।

मेंहदी में लौंग का उपयोग (Use of cloves in henna) - बालों में जब भी मेंहदी लगाने का सोचें, तो उसमें लौंग का पाउडर मिलाना न भूलें। लौंग का पाउडर ठंडी मेंहदी की तासीर गर्म करने के बहुत उपयोग आती है। साथ ही मेंहदी में इसको मिलाने से बाल झड़ने की समस्या भी बहुत कम हो जाती है। और किसी किसी में यह समस्या खत्म भी हो जाती है।

