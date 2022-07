तुलसी के रस के 4 फायदे और 4 उपयोग - Tulsi Ke Ras Ke Fayde Aur Upyog

आयुर्वेद के अनुसार, तुलसी (Holy basil) कई धार्मिक कार्यों के अलावा अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जानी जाती है। इसके औषधीय गुणों के कारण यह कई प्रकार के उपचार में उपयोग की जाती है। तुलसी के लाभों की तरह ही तुलसी के रस के भी फायदे होते हैं। तुलसी के रस को तुलसी का अर्क भी कहा जाता है। यह तुलसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है।

तुलसी में डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, सोडियम, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन C, Vitamin B6, Vitamin D आदि पाए जाते हैं। तुलसी का रस इम्युनिटी को बढ़ाने में, ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित करने में सहायक होता है। तुलसी के रस में एंटी-कैंसर, एंटी- पायरेटिक, एंटी-फंगल गुण मौजूद होते है। इस लेख के माध्यम से आप तुलसी के रस के फायदे और उपयोग (Benefits and uses of tulsi juice) के बारे में जान पाएंगे।

तुलसी के रस के 4 फायदे और 4 उपयोग

तुलसी के रस के फायदे : Benefits Of Tulsi Juice In Hindi

1. इम्युनिटी बूस्टर (Natural Immunity Booster)

तुलसी विटामिन C और जिंक से भरपूर होती है। इस प्रकार तुलसी का रस एक प्राकृतिक इम्युनिटी बूस्टर के रूप में कार्य करता है और संक्रमण को दूर रखता है। इसमें अत्यधिक एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो हमें कई तरह के संक्रमणों से बचाते हैं।

2. सर्दी, खांसी और अन्य श्वसन विकारों को कम करे (Reduces Respiratory Disorders)

तुलसी में मौजूद कैम्फीन, सिनेओल और यूजेनॉल सीने में ठंड और जमाव को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी के पत्तों का रस शहद और अदरक के साथ मिलाकर ब्रोंकाइटिस, दमा, इन्फ्लुएंजा, खांसी और सर्दी और अन्य श्वसन विकारों को कम करने में असरदार होता है।

3. कैंसर रोधी गुण से भरपूर (Anti-cancer properties)

तुलसी के रस में मौजूद फाइटोकेमिकल्स में मजबूत एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इस प्रकार, यह हमें त्वचा, लीवर, मुंह और फेफड़ों के कैंसर से बचाने में मदद कर सकते हैं।

4. एक्जिमा के उपचार में (Treats Eczema)

तुलसी का रस व्यावसायिक रूप से निगलने योग्य गोलियों और सामयिक मलहम के रूप में भी उपलब्ध है। इनका उपयोग एक्जिमा जैसी त्वचा की स्थिति के उपचार के लिए किया जा सकता है। यह खुजली और जलन से भी लंबे समय तक राहत प्रदान कर सकते हैं।

तुलसी के रस के उपयोग : Uses Of Tulsi Juice In Hindi

1. तुलसी के रस का इस्तेमाल एक कप नार्मल या गुनगुने पानी में डालकर कर सकते हैं।

2. तुलसी के रस के लाभ के लिए इसका सेवन चाय या दूध में डालकर कर सकते हैं।

3. तुलसी का रस त्वचा पर उसके फायदों के लिए सीधा लगा सकते हैं।

4. तुलसी के रस को फेस पैक में मिलाकर लगा सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

