हनुमान फल के 4 फायदे और 4 उपयोग - Benefits And Uses of Soursop Fruit

हनुमान फल को अंग्रेजी में "Soursop" भी कहा जाता है। हनुमान फल, कस्टर्ड सेब परिवार (Annonaceae) से संबंधित एक सदाबहार पेड़ का फल है। यह एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो स्वस्थ संतुलित आहार के हिस्से के रूप में सेवन से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत होने के अलावा, यह पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

हनुमान फाल में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-पैरासिटिक गुण होते हैं। इसको व्यापक रूप से कैंसर की शुरुआत को रोकने में सक्षम माना गया है। यह उम्र से संबंधित विकारों से निपटने में मदद करता है। इस फल में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन C, आयरन और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं। हनुमान फाल आपकी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है और आपको स्वस्थ रखता है। इस लेख में हनुमान फल के फायदों और उपयोग के बारे में चर्चा की गयी है। जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

हनुमान फल के 4 फायदे और 4 उपयोग

हनुमान फल के फायदे : Benefits Of Soursop In Hindi

1. आंखों के स्वास्थ्य में सुधार करे (Improve eye health)

हनुमान फल में मौजूद विटामिन A और अन्य एंटी-ऑक्सिडेंट दृश्य कोशिकाओं (visual cells) के बढ़ते गठन में योगदान करते हैं और मैकुलर अपक्षयी रोगों ( macular degenerative diseases) की शुरुआत में एक ठोस अवरोध प्रदान करते हैं जो समय के साथ धीरे-धीरे दृश्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। यह मोतियाबिंद के विकास के जोखिम को भी कम करता है।

2. प्रतिरक्षा में सुधार करे (Improves immunity)

इसमें मौजूद विटामिन माइक्रोबियल संक्रमण, जैसे सामान्य सर्दी, खसरा, इन्फ्लूएंजा आदि के कारण होने वाली दैनिक बीमारियों से लड़ने के लिए इम्युनिटी को बढ़ावा देते हैं। यह दाद के उपचार में प्रभावी दिखाया गया है।

3. मधुमेह (Prevents diabetes)

स्वस्थ संतुलित आहार के हिस्से के रूप में लेने पर ब्लड शुगर और ट्राइग्लिसराइड सामग्री को महत्वपूर्ण रूप से बदलकर मधुमेह की रोकथाम और उपचार में हनुमान फल को प्रभावी माना गया है। हनुमान फाल अपने एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों के कारण मधुमेह रोगियों में लीवर और किडनी को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाव करता है।

4. त्वचा और बालों में सुधार करे (Improves skin and hair)

हनुमान फल में मौजूद विटामिन और एंटी-ऑक्सिडेंट त्वचा और बालों की बनावट और टोन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह स्वस्थ दिखने और चमकदार त्वचा और बालों के लिया अच्छा माना जाता है।

हनुमान फल के उपयोग : Uses Of Soursop In Hindi

1. हनुमान फल को भी अन्य फलों की तरह काटकर खाया जा सकता है।

2. इसका उपयोग फ्रूट सलाद में भी किया जा सकता है।

3. खीर व केक में भी इस फल का उपयोग किया जा सकता है।

4. इस फल का इस्तेमाल आइस-क्रीम में कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

