वजन की बात आते ही सबसे पहले हम चावल की बात करते हैं। क्योंकि रोज खाने में चावल खाना सभी को पसंद होता है और सफेद चावल के सेवन से बहुत ज्यादा बॉडी फैट बढ़ता है। इसलिए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वे अक्सर ब्राउन राइस का ही सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप ब्राउन राइस खाने से ऊब गएँ हैं? अगर हां, तो आप लाल चावल का सेवन भी कर सकते हैं। जी हां, लाल चावल में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे वजन नहीं बढ़ता है। साथ ही इसके सेवन से आप बहुत सी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लाल चावल में कैल्शियम और मैग्नीशियम दो पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लाल चावल आपकी हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और हड्डियों से संबंधित बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा और भी बीमारियों में इसे खाना लाभदायक हो सकता है। तो चलिए आगे के लेख में जानेंगे लाल चावल के फायदों के बारे में -

लाल चावल खाने के फायदे 4 Benefits of eating red rice in hindi

वजन को करे नियंत्रित (Control the weight) - लाल चावल सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसका सेवन वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। लाल चावल के सेवन से बहुत समय तक भूख नहीं लगती, जिससे आपका पेट भरा हुआ रहता है। लाल चावल खाने से शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। कुछ अध्ययन में ये भी देखा गया है कि जो लोग लाल चावल का सेवन करते हैं, उनमें वजन तेजी से नहीं बढ़ता है।

हड्डियों की मजबूती के लिए (For the strength of bones) - स्वस्थ हड्डियों के लिए मैग्नीशियम बहुत लाभदायक होता है। लाल चावल में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसलिए इसके सेवन से हड्डियों में मजबूती आती है। वहीं कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि लाल चावल खाने से जोड़ों का दर्द नहीं होता।

हार्ट के लिए फायदेमंद (Good for heart health) - लाल चावल का सेवन गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यदि आप इसका सेवन सफेद चावल की जगह नियमित तौर पर करते हैं, तो इससे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिलती है।

डायबिटीज के लिए लाभदायक (Beneficial for diabetes)- आजकल ज्यादातर लोग डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं। सफेद चावल का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए डायबिटीज मरीज इसका सेवन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यदि आप लाल चावल का सेवन करते हैं, तो ये डायबिटीज में नुकसानदायक नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स मौजूद होता है। इसलिए इसका सेवन लाभदायक होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

