शिकाकाई (Shikakai), जिसे तमिल में शिका, तेलुगु में सीकाया और अंग्रेजी में सोप पॉड के नाम से जाना जाता है, स्वस्थ, लंबे बालों के लिए एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक उपाय है। इसका अंग्रेजी नाम "Acacia concinna" है। यह बालों के लिए एक गुणकारी उपचार के रूप में भी उपयोग की जाती है। यह "हेयर फ्रूट" के रूप में भी जाना जाता है, यह बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बालों का झड़ना, डैंड्रफ और खोपड़ी को शांत महसूस करता है। इसका इस्तेमाल सदियों के दौरान खोपड़ी को साफ करने, बालों को मजबूती देना और खुजली, डॉयनेस, खोपड़ी के स्केलिंग को रोकने के लिए किया जाता है।

बालों की देखभाल के लिए शिकाकाई एक महत्वपूर्ण सामग्री - 4 Benefits Of Shikakai For Hair Care In Hindi

1. बालों की सफेदी को धीमा करे (Slows Down Greying)

सफ़ेद बाल काफी निराशाजनक होते हैं क्योंकि यह आपकी उम्र को अधिक दिखाता है और इन दिनों, कई युवा समय से पहले सफ़ेद होने से पीड़ित हैं। शिकाकाई का उपयोग ना केवल समय से पहले सफेद होने से रोकता है बल्कि काले बालों की प्राकृतिक युवाता को भी बरकरार रखता है। अच्छे परिणाम पाने के लिए हफ्ते में एक बार अपने बालों पर शिकाकाई, आंवला पाउडर युक्त हेयर पैक लगाएं।

2. इंफेक्शन ठीक करे (Cure infection)

शिकाकाई अपने शक्तिशाली औषधीय गुणों के कारण शांत और सुखदायक प्रभाव डालता है। रासायनिक शैंपू के विपरीत, जो सूजन या संवेदनशील खोपड़ी पर जलन पैदा कर सकता है, शिकाकाई ठंडक प्रदान करता है और दर्द को कम करता है। सूजन और दर्द से राहत पाने के लिए कटे, घाव, खरोंच या धड़कते सिरदर्द पर हल्का सा हवा में भुनी हुई शिकाकाई पाउडर, नीम की पत्तियों और हल्दी का पेस्ट लगाएं।

3. मजबूत और घने बाल प्रदान करे (Provides strong and thick hair)

हम सभी एक स्वस्थ, चमकदार और मजबूत अयाल की कामना करते हैं। शिकाकाई के सक्रिय तत्व बालों के विकास के लिए आवश्यक आवश्यक तेल और विटामिन प्रदान करते हैं। बालों की चमक और लंबाई वापस लाने में इसका बहुत महत्व है। यह बालों को जड़ों से मजबूत करता है, दोमुंहे बाल, टूटना और बालों का गिरना रोकता है। शिकाकाई पाउडर को ताजी दही के साथ पेस्ट बनाएं और अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं। इसे 20-30 मिनट तक रहने दें और ठंडे पानी से धो लें।

4. बालों में चमक और कोमलता प्रदान करे (Provides shine and softness to hair)

शिकाकाई में मौजूद जरूरी पोषक तत्व और प्राकृतिक तत्व सर्दियों में बालों की बनावट सुधारने में बेहद फायदेमंद होते हैं। एक प्राकृतिक सर्फेक्टेंट होने के कारण, यह बालों के रोम छिद्रों को साफ करता है, चिकनाई को हटाता है और बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है। सेमी-लिक्विड पेस्ट बनाने के लिए 2 कप पानी में 2-3 बड़े चम्मच शिकाकाई पाउडर उबालें। थोड़ा और पानी और शहद डालें। इस पेस्ट को लगाएं और बालों को पानी से धो लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes