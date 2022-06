विटामिन B2 की कमी के 4 कारण और 9 लक्षण - Vitamin B2 Ki Kami Ke 4 Karan Aur 9 Lakshan

विटामिन B कॉम्प्लेक्स 8 विटामिनों का एक समूह होता है जो मानव शरीर में कई कार्य करता है। इनमें से किसी भी एक विटामिन की कमी से जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं।इसलिए, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए इस विटामिन को अपने आहार में जरूर से शामिल करना चाहिए है। विटामिन B2 पानी में घुल जाने वाला (water soluble) विटामिन माना जाता है। आपको बता दे कि शरीर इस विटामिन को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पता है और यह मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसकी पूर्ती बनाए रखने के लिए इस विटामिन का सेवन करते रहना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए, हमने कई स्रोतों से जानकारी एकत्र की है। इस लेख में विटामिन B2 की कमी के कारण और लक्षण बताये गए हैं।

विटामिन B2 की कमी के 4 कारण और 9 लक्षण

विटामिन B2 की कमी के कारण : Causes of Vitamin B2 Deficiency In Hindi

1. डाइट में पोषक तत्वों की कमी से भी विटामिन B2 की कमी होने की सम्भावना बढ़ सकती है। संतुलित आहार के माध्यम से हमारा शरीर आसानी से पोषक तत्वों को प्राप्त कर पाता है।

2. मांस, गरिष्ठ खाद्य पदार्थ और डेयरी उत्पादों का अनुचित सेवन से भी विटामिन B2 की कमी हो सकती है।

3. डायरिया, लिवर की समस्याएं और अधिक शराब के सेवन से विटामिन B2 की आपूर्ति हो सकती है।

4. भोजन का कुअवशोषण (Malabsorption) भी उन कारणों में से एक है जिससे इस विटामिन की कमी हो जाती है। इसके लिए आपको विटामिन B2 युक्त खाद्य पदार्थो को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

विटामिन B2 की कमी के लक्षण : Symptoms of Vitamin B2 Deficiency In Hindi

बड़ो के साथ-साथ बच्चों में भी विटामिन B2 की कमी के कई लक्षण होते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. मुंह के कोनों में दिखाई देने वाली दरारें, जिन्हें कोणीय चीलाइटिस (angular cheilitis) भी कहा जाता है

2. फटे होंठ, सूखे होंठ और त्वचा की अन्य विकृतियाँ

3. जीभ की सूजन और मुंह की परत

4. मुंह के छालें, लाल होंठ

5. गला खराब होना

6. अंडकोश की सूजन

7. एनीमिक स्थितियां

8. श्लेष्मा झिल्ली में द्रव का संचय

9. खुजली वाली, पानी वाली और खून सी लाल आंखें

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far