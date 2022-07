ब्लैकहेड्स क्या हैं? जानिये कारण और 4 घरेलू उपाय - Causes And Home Remedies Of Blackheads

ब्लैकहेड्स (Blackheads) एक बहुत ही सामान्य त्वचा स्थिति है जो ज्यादातर आपके चेहरे, गर्दन, पीठ और छाती को प्रभावित कर सकती है। आपकी त्वचा पर बहुत अधिक तेल और बालों के रोम में जलन सहित इसके कई कारण हो सकते हैं। ब्लैकहेड्स आमतौर पर टीनएजर्स को प्रभावित करते हैं, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकते हैं। ब्लैकहेड्स एक प्रकार के मुंहासे हैं। यह त्वचा पर खुले धक्कों हैं जो अतिरिक्त तेल और डेड स्किन से भर जाते हैं। यह ऐसे दिखते हैं जैसे कि गांठ में गंदगी भर गयी हो। इस लेख के बाद आप ब्लैकहेड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यहां ब्लैकहेड्स के कारण और उपाय बातये गए हैं।

ब्लैकहेड्स क्या हैं? जानिये कारण और 4 घरेलू उपाय

ब्लैकहेड्स के कारण : Causes Of Blackheads In Hindi

1. त्वचा पर अत्याधिक तेल बनने के कारण ब्लैकहेड्स की समस्या उत्पन हो सकती है।

2. हार्मोनल चेंजेस और कुछ प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल से भी ब्लैकहेड्स हो सकते हैं।

3. जीवनशैली में तवाव होने के कारण भी त्वचा पर ब्लैकहेड्स की समस्या हो सकती है।

4. भोजन में अत्याधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स युक्त आहार के सेवन से भी ब्लैकहेड्स की समस्या हो सकती है।

ब्लैकहेड्स के घरेलू उपाय : Home Remedies For Blackheads In Hindi

1. सलिसीक्लिक एसिड (Salicylic acid)

सलिसीक्लिक एसिड ब्लैकहेड्स के लिए क्लीन्ज़र या लोशन के रूप में आसानी से उपलब्ध होता है। यह क्षतिग्रस्त त्वचा की ऊपरी परत को हटाने में मदद करता है।

2. टी ट्री ऑयल (Tea tree oil)

टी ट्री ऑयल बैक्टीरिया के विकास को रोक या रोक सकता है। एक कॉटन एप्लीकेटर पर टी ट्री ऑयल की थोड़ी सी मात्रा लगाएं और इसे अपने ब्लैकहेड्स पर लगाएं।

3. चीनी या नमक का स्क्रब (Sugar-salt scrubs)

चीनी और नमक स्क्रब आपकी त्वचा की सतह परडेड सेल्स को एक्सफोलिएट (exfoliate) करते हैं। अपने चेहरे को गीला करें, अपने प्रभावित क्षेत्रों पर नमक या चीनी का स्क्रब लगाएं और अपनी त्वचा की 30 सेकंड तक गोलाकार गतियों में मालिश करें। फिर चेहरे को पानी से धो लें।

4. ग्रीन टी (Green tea )

ग्रीन टी की पत्तियां आपकी त्वचा में तेल उत्पादन को कम करने में मदद कर सकती हैं। ग्रीन टी भी एक एंटी-ऑक्सीडेंट है। सूखी ग्रीन टी की पत्तियों को पानी के साथ मिलाएं और गीली पत्तियों को अपनी त्वचा पर गोलाकार गतियों में 30 सेकंड तक मालिश करें। फिर अपने चेहरे को पानी से धो लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

