ज्यादा मशरूम खाने से होने वाले 4 नुकसान : Jyada Mushroom Khane Se Hone Vale Nuksan

मशरूम (Mushroom) खाने का चलन आजकल के समय में ज्यादा बढ़ गया है। इसको खाना काफी लोगों को पसंद आने लगा है । मशरूम पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। यह विटामिन डी (vitamin D) का भी बेहतर स्रोत माना जाता है। इसके सेवन से हेल्थ को बहुत फायदा पहुंचता है। बोंस को मजबूती मिलती है, और इसमें एंटीकैंसर (anticancer) प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है, जिससे कैंसर का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए इसके सेवन को फायदेमंद माना जाता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं, इसका अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मशरूम की कई प्रजातीयां हैं, जिसमें से 12 से 15 प्रजाती नुकसानदायक होती है, इसमें से आप कौनसी प्रजाती के मशरूम का सेवन कर रहें हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अगली बार मशरूम लेने से पहले उसे अच्छी तरह से देख- परख लें। साथ ही इसे बनाने के पहले अच्छी तरह से धोलें उसके बाद ही इसका उपयोग करें।

ज्यादा मशरूम खाने से होने वाले नुकसान

स्किन एलर्जी (Skin Allergy) - कुछ लोगों को मशरूम का सेवन करने से स्किन पर रैश, एलर्जी या स्किन इरिटेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। यही नहीं किसी-किसी में नाक से खून निकलना, नाक का ड्राई होना और गला सूखने जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। ऐसा मशरुम अधिक मात्रा में खाने के कारण होता है।

सिर दर्द (Headache) - मशरूम खाने से बहुत से लोगों को सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समय वह काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें सिर भी काफी भरी-भारी महसूस होने लगता है। इस कारण काम में मन नहीं लग पाता और कंसन्ट्रेशन लॉस हो सकता है।

किडनी के मरीज न खाएं मशरूम (Kidney patients should not eat mushrooms) - मशरूम खाने के फायदे तो होते हैं लेकिन जिन लोगों को किडनी की बीमारी है या किडनी फेलियर है, तो उन्हें मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, जो किडनी रोग में नकुसान पहुंचा सकती है।

प्रेग्नेंसी के दौरान न करें मशरूम का सेवन (Do not consume mushrooms during pregnancy) - गर्भवती महिलाओं को कच्चे मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार मशरूम से एलर्जी होती है जिसके कारण खुजली, या चकत्ते की समस्या हो सकती है। इसलिए पहले से ही सावधानी बरतते हुए मशरूम का सेवन न करें।

मशरूम खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है, लेकिन इसके अधिक सेवन से शरीर में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इसको कभी कभार ही खाएं और वह भी बहुत ही सीमित मात्रा में।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

