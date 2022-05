शकरकंद के 4 स्वास्थ्य लाभ - Shakarkand Ke 4 Swasthy Labh

शकरकंद को "Sweet Potato" भी कहा जाता है, यह स्वाद के साथ सेहत को भी फायदे पहुंचाता है। शकरकंद का रोज सेवन करने से खराब पाचन तंत्र भी सुधर सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। वही यह गैस्ट्रिक डाइजेशन को भी स्वस्थ रखने में सहायक होता है। यदि आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है तो ऐसे में शकरकंद का सेवन करना आपको ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। आपको रोजाना इसे अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, शकरकंद में अनेकों पोषक तत्व होते है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और कई बीमारियों को शरीर से दूर रखता है। इसमें बीटा-कैरोटीन, विटामिन C, विटामिन A पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। वही शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) बहुत ही कम होता है। यह लेख आपको शकरकंद से होने वाले लाभ स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताएगा।

शकरकंद के 4 स्वास्थ्य लाभ

1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाए (Strengthen the digestive system)

यदि आपके पाचन में परेशानी रहती है तो शकरकंद को आप रोजाना डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसमें कैलोरी की मात्रा ना के बराबर होती है। फाइबर युक्त भोजन के सेवन से आपका पेट आराम से साफ हो जाता है, वही ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। शकरकंद को रोजाना खाने से खराब पाचन तंत्र को भी सुधारा जा सकता है।

2. हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक (Beneficial for heart health)

हृदय सम्बंधित की समस्या को आप दूर करना चाहते हैं तो शकरकंद का सेवन आपके लिए लाभ पहुंचा सकता है। इसमें पोटैशियम, कैल्शियम, सोडियम जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। शकरकंद का सेवन हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है और खून को भी पतला बनाता है। शकरकंद में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-इन्फ्लामेट्री, फ्लेवोनाइड, एंटी-कार्सिनोजेनिक जैसे गुण पाए जाते हैं जो दिल की सेहत को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं।

3. अस्थमा की समस्या को दूर करने के लिए (Helps In removing the problem of asthma)

अस्थमा या दमा की समस्या में शकरकंद का सेवन आपको फायदा पहुंचा सकता है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंटस और एंटी-इन्फ्लामेट्री जैसे तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वही इसमें कैरोटीन नामक तत्व भी होता है जो शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। यदि आपको सांस से जुड़ी समस्या रहती हैं तो ऐसे में शकरकंद का सेवन ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। डाइट में अलग-अलग तरीकों से खा सकते हैं जैसे भुनी हुई शकरकंद, दूध के साथ, हल्वे के रूप में आदि।

4. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करे (Control blood sugar level)

शकरकंद में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसमें एंटी-डायबिटिक के जैसे गुण पाए जाते हैं जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है तो ऐसे में शकरकंद का सेवन करना आपको बहुत ही लाभदायक होता है। खून में बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को यह कम कर देता है। शकरकंद में एक फ्लेवोनोइड नामक तत्व पाया जाता है जो खून में मौजूद गुलकोज के स्तर को कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

