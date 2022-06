नारियल पानी से हो सकते हैं ये 4 नुकसान, जाने सेवन का सही तरीका - 4 Side-Effects Of Coconut Water

नारियल पानी (Coconut water) कच्चे नारियल के अंदर पाया जाने वाला पानी है। जैसे ही नारियल पकता है, नारियल का पानी उसके अंदर ही सख्त होकर सतह में बदल जाता है। नारियल पानी को कभी-कभी हरा नारियल पानी कहा जाता है क्योंकि कच्चे नारियल हरे रंग के होते हैं। नारियल पानी आमतौर पर पेय के रूप में और दस्त या व्यायाम से संबंधित डिहाइड्रेशन के इलाज के लिए एक समाधान के रूप में सेवन किया जाता है।

नारियल पानी पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे कार्बोहाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। पेय के रूप में सेवन करने पर ज़्यादातर लोगो के लिए नारियल पानी सुरक्षित होता है लेकिन कुछ लोगो के लिए इसका सेवन नुकसानदेह हो सकता है। इससे कुछ लोगों में पेट खराब हो सकता है। बड़ी मात्रा में सेवन करने से, खून में पोटेशियम का स्तर बहुत अधिक हो सकता है। इससे गुर्दे की समस्याएं और अनियमित दिल की धड़कन हो सकती है। इस लेख में नारियल पानी से शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में बात की गयी है।

नारियल पानी से हो सकते हैं ये नुकसान, जाने सेवन का सही तरीका

1. रक्त में पोटेशियम का उच्च स्तर (High levels of potassium in the blood)

नारियल पानी में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है। अगर आपके खून में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा है तो नारियल पानी न पिएं।

2. लौ ब्लड प्रेशर (Low blood pressure)

नारियल पानी ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो अपने डॉक्टर से नारियल पानी के उपयोग के बारे में चर्चा करें।

3. गुर्दे से संबंधित समस्याएं (Kidney problems)

नारियल पानी में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है। आम तौर पर, यदि खून का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो मूत्र के माध्यम से पोटेशियम बाहर निकल जाता है। यदि गुर्दे सही तरह से काम नहीं करते तो यह प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती। यदि आपको गुर्दे की समस्या है तो अपने डॉक्टर से नारियल पानी के उपयोग के बारे में चर्चा करें।

4. सर्जरी (Surgery)

सर्जरी के दौरान और बाद में नारियल पानी ब्लड प्रेशर नियंत्रण में हस्तक्षेप कर सकता है। निर्धारित सर्जरी से कम से कम दो सप्ताह पहले नारियल पानी का प्रयोग बंद कर दें।

नारियल पानी पीने का सही तरीका और समय : Right Way and Time to Drink Coconut Water In Hindi

अपने डॉक्टर के सुझाव के बाद ही इसका सेवन करें। अधिक फायदे के लिए, आप नारियल पानी सुबह खाली पेट या खाना खाने के पहले इसका सेवन कर सकते हैं।

