जोजोबा ऑयल के 4 उपयोग व 4 फायदे - 4 Uses and 4 Benefits of Jojoba Oil

विश्व-भर में बहुत से पेड़-पौधे पाए जाते है जिनसे हमें बहुत से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। जोजोबा उनमे से एक है। जोजोबा एक बारहमासी पौधा है जो उत्तरी अमेरिका में उगता है। यह ना केवल कठोर, रेगिस्तानी जलवायु में पनपता है। यह कई उपचार गुणों के साथ नट भी पैदा करता है। जोजोबा के पौधे से प्राप्त किये गए नट से तेल बनाया जा सकता है। जोजोबा ऑयल अन्य एसेंशियल ऑयल्स के साथ मिलाने के लिए कर्रिएर आयल के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त है।

जोजोबा ऑयल अपने औषधीय गुणों के कारण स्किन केयर इंडस्ट्री में भी मशहूर है। भिन्न प्रकार के उत्पादों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग जोजोबा ऑयल का उपयोग अपनी त्वचा की देखभाल में यानी कि अपने स्किन केयर रिचुअल के रूप में करते हैं और उसके अच्छे कारण हैं। मुँहासे, शुष्क त्वचा, और अनगिनत अन्य त्वचा स्थितियों के लिए एक उपाय के रूप में शुद्ध जोजोबा तेल के उपयोग का समर्थन करने वाले बहुत सारे सबूत हैं। यह लेख जोजोबा ऑयल के उपयोग और फायदों के बारे में है।

जोजोबा ऑयल के 4 उपयोग व 4 फायदे

जोजोबा ऑयल का उपयोग : Uses of Jojoba Oil In Hindi

1. जोजोबा ऑयल का उपयोग लिपबाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. यह मेकअप रिमूवर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए केवल रुई जोजोबा ऑयल में डुबाए और मेकअप उतारने के लिए इसका उपयोग त्वचा पर करें।।

3. बालों और स्कैल्प के लिए भी जोजोबा ऑयल का उपयोग शैम्पू के साथ किया जाता है।

4. जोजोबा ऑयल की कुछ बूंदों का इस्तेमाल स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए भी किया जा सकता है।

जोजोबा ऑयल के फायदे : Benefits of Jojoba Oil In Hindi

1. मुंहासों से छुटकारा दिलवाए (Helps in treating acne)

त्वचा से जुडी सभी समस्याओं के लिए जोजोबा ऑयल फायदेमंद है। यह चेहरे के मुहांसो को ठीक करने में भी कामयाब है। जोजोबा ऑयल में एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पायी जाती है जो मुहांसो की सूजन को कम करने में भी सहायक है।

2. त्वचा के लिए मॉइस्चराइज़र (Moisturizes the skin)

जोजोबा ऑयल त्वचा के लिए मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है। इसका उपयोग कई त्वचा के लिए बने उत्पादों में किया जाता है।

3. फंगल इंफेक्शन में उपयोगी (Treats fungal infections)

जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के उपचार के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद माइक्रोबियल और एंटी-फंगल गुण बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मददगार माने जाते हैं।

4. पलकों को घना करे (Thicken eyelashes)

जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल पलकों को घना करने के लिए भी किया जाता है। इसमें मौजूद गुण बालों को घना करने में भी कारगर हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

