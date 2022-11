इन 4 बॉलीवुड सेलिब्रिटी की जुबानी जाने इनके वेट लॉस की कहानी

बॉलीवुड की हर हस्ती जिन्हें आप आज सिल्वर स्क्रीन पर अपनी छरहरी काया को फ्लॉन्ट करते हुए देखते हैं, को जन्म से इसका आशीर्वाद नहीं मिला है। उनमें से बहुतों को अपनी टोन्ड फिगर पाने और स्क्रीन के लिए तैयार दिखने के लिए अपने शरीर पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी है।

अतीत में, कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने वजन घटाने की यात्रा के बारे में खुलकर बात की है, उनके रास्ते में आने वाली चुनौतियाँ और कैसे उन्होंने अपना रास्ता बनाया और एक निश्चित आकार प्राप्त किया। उनमें से कई ने यह भी साझा किया कि कैसे वजन कम करना, फिटर होने से उन्हें अलग-अलग तरीकों से मदद मिली। इस लेख के माध्यम से हम कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी के वेट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं।

1. Parineeti Chopra

बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए, परिणीति चोपड़ा ने सभी अतिरिक्त किलो को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, परिणीति चोपड़ा ने साझा किया कि कैसे वह पूरे साल संघर्ष करती रही कि वह कैसी दिखती थी और लोग उसे कैसे देखते थे। उन्होंने बॉलीवुड का भी शुक्रिया अदा किया कि उन पर वजन कम करने का दबाव था।

परिणीति चोपड़ा ने अपनी पोस्ट पर साझा किया कि वजन कम करने से उन्हें वह हासिल करने में मदद मिली जो वह अन्यथा हासिल नहीं कर सकती थीं। पोस्ट में लिखा था, "मैं अधिक आत्मविश्वास महसूस करती हूं, मैं शांति महसूस करती हूं, और मुझे गर्व महसूस होता है! लड़कियां और महिलाएं मुझे दुनिया भर में, हवाई अड्डों, कार्यक्रमों, सड़कों पर मिलती हैं; वे मेरा हाथ पकड़ती हैं, मुझे गले लगाती हैं, और मुझे बताती हैं उनके संघर्ष और मैंने उनके जीवन को कैसे बदला। वे मुझे अपने वॉलपेपर, अपने बटुए और यह सब मेरी तस्वीरें दिखाते हैं!

वे उन तस्वीरों को देखते हैं और उस बदलाव को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। वे मेरे बिल्ट दैट वे अभियान को देखते हैं और इसे अपनी दीवारों पर चिपका दिया है। मैंने महिलाओं को आंसू बहाते देखा है और मुझे बताया कि मैंने उनका जीवन बदल दिया। प्रसव के बाद वजन, किशोरावस्था में मोटापा, वे इससे लड़ रहे हैं और मैं उनकी प्रेरणा हूं। एक अभिनेता के तौर पर मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है।

2. Arjun Kapoor

सिल्वर स्क्रीन के लिए फिट होने के लिए बॉलीवुड अभिनेता ने 50kgs वजन कम किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, अर्जुन कपूर ने पहले साझा किया था कि उनकी दिवंगत मां मोना कपूर ने उनकी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। उन्होंने यह भी साझा किया कि कैसे वह अभी भी प्रगति पर हैं और प्रत्येक दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना पसंद करते हैं।

3. Sameera Reddy

अगर आप समीरा रेड्डी को उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, तो आप जानते हैं कि वह एक साल से अधिक समय से वजन घटाने की यात्रा पर हैं। इस दौरान, वह अपने फॉलोअर्स के साथ अपने वजन घटाने के अपडेट साझा करती रही हैं। समीरा रेड्डी घर पर रहते हुए एक साल में लगभग 11kgs वजन कम करने में सफल रहीं।

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, उन्होंने साझा किया कि कैसे वजन घटाने से उन्हें अपने ऊर्जा स्तर और फुर्ती को बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने ऐसे टिप्स भी शेयर किए जिनसे उन्हें वजन कम करने में मदद मिली। उसकी पोस्ट पढ़ी गई, "💪🏼 what has helped me?"

- मैं फोकस खो देता हूं लेकिन मैं जागरूक हूं इसलिए मैं तुरंत ट्रैक पर वापस आ जाता हूं।

- इंटरमिटेंट फास्टिंग ने मेरी देर रात की स्नैकिंग की आदत से मेरी मदद की है।

- मैं नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए और अब अपने शरीर से खुश रहने के लिए बहुत अधिक आंतरिक कार्य करता हूं।

- एक खेल चुनें। यह फिटनेस को मजेदार बनाने में मदद करता है

- दोस्त के साथ साझेदारी करें जो हर हफ्ते आपकी प्रगति की जांच करता है

यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। तुरंत वजन कम करने का लक्ष्य न रखें।

- अंत में स्वयं से घृणा न करें। कुछ भी नहीं और कोई भी उस तनाव के लायक नहीं है।"

4. Bharti Singh

जल्द ही मां बनी भारती सिंह ने हाल ही में अपने वजन घटाने के बदलाव से हम सभी को हैरान कर दिया है। कॉमेडियन ने लगभग 15kgs वजन कम किया। उसने अपने वजन घटाने के बारे में बात की और साझा किया कि कैसे अतिरिक्त किलो वजन कम करने के लिए उसने भाग नियंत्रण का पालन किया। भारती सिंह ने साझा किया कि वजन कम करने से उन्हें अपनी जीवन शैली में सुधार करने और संतुलन बनाए रखने में मदद मिली।

ये हस्तियां अपने वजन घटाने की यात्रा और इसके साथ आने वाली चुनौतियों के बारे में खुलकर बात करती हैं, जो वास्तव में हम सभी को प्रेरित करती हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

