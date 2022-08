ब्लैक कॉफी (Black coffee) उबले हुए पानी और एक बड़े चम्मच कॉफी का मिश्रण है जिसमें दूध, चीनी या शहद नहीं मिलाया जाता है। लैक्टोज-असहिष्णु (lactose-intolerant) लोगों के लिए, ब्लैक कॉफी एक वरदान जैसा है क्योंकि इसे तैयार करने के लिए दूध की आवश्यकता नहीं होती है। यह पेय कैफीन के मामले में उच्च है। कॉफी प्राकृतिक रूप से विटामिन B-2, विटामिन B-3, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विभिन्न फेनोलिक यौगिकों से भरपूर होती है। एक कप ब्लैक कॉफी मैंगनीज, सोडियम, राइबोफ्लेविन और नियासिन जैसे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी एक अच्छा स्रोत है। यह लेख आपको ब्लैक कॉफ़ी के 5 स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताने जा रहा है।

ब्लैक कॉफी पीने के 5 फायदे और सही समय - Benefits And Timing Of Drinking Black Coffee In Hindi

1. याददाश्त में सुधार करे (Improves memory)

याददाश्त बढ़ाने के लिए ब्लैक कॉफी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे संज्ञानात्मक कौशल (cognitive skills) प्रभावित होते हैं, और हम स्मृति से संबंधित बीमारियों जैसे अल्जाइमर (Alzheimer), डिमेंशिया (Dementia) और पार्किंसंस रोगों (Parkinson’s diseases) के विकसित होने की अधिक संभावना रखते हैं। नियमित रूप से ब्लैक कॉफी पीने से आपकी नसों को सक्रिय रखकर इनसे मुकाबला करने में मदद मिल सकती है, इस प्रकार मस्तिष्क के कार्य में सुधार होता है।

2. मूड और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करे (Help boost mood and productivity)

ब्लैक कॉफी तंत्रिका तंत्र (nervous system) को उत्तेजित करती है, न्यूरोट्रांसमीटर (neurotransmitters), जैसे डोपामाइन (dopamine) और नॉरपेनेफ्रिन (norepinephrine) को 'हैप्पी केमिकल्स' कहा जाता है, जो आपको आनंदित और सकारात्मक महसूस कराते हैं। ब्लैक कॉफी में मौजूद कैफीन मस्तिष्क में उत्तेजना बढ़ाता है, मूड में सुधार करता है और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाकर अधिक उत्पादक वातावरण की सुविधा प्रदान करता है।

3. हृदय स्वास्थ्य में सुधार करे (Improves heart health)

ब्लैक कॉफी के नियमित सेवन से शुरू में आपके ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह प्रभाव समय के साथ कम हो जाता है। हर दिन 1 से 2 कप ब्लैक कॉफी पीने से स्ट्रोक सहित हृदय रोगों के विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है।

4. कैंसर के विकास के जोखिम को रोकने में मदद करे (Help prevent the risk of developing cancer)

कॉफी आपके शरीर में सूजन को कम करने के लिए उत्कृष्ट है, जो ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद करती है। ब्लैक कॉफी के नियमित सेवन से लीवर कैंसर, स्तन कैंसर, पेट के कैंसर और मलाशय के कैंसर जैसे कुछ प्रकार के कैंसर के विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है।

5. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर (Rich in antioxidants)

ब्लैक कॉफी के कई स्वास्थ्य लाभ एंटीऑक्सिडेंट की उच्च सामग्री से उत्पन्न होते हैं। ब्लैक कॉफी में पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B2, B3 और B5 के साथ-साथ मैंगनीज जैसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम हमारे शरीर में फ्लूइड के स्तर को बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर का समर्थन करते हैं। विभिन्न विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा और मेटाबोलिज्म दर को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

ब्लैक कॉफ़ी पीने का सही समय : Right Time To Drink Black Coffee In Hindi

ब्लैक कॉफ़ी का सेवन सुबह नाश्ते से पूर्व (before breakfast) या जिम से पहले प्री-वर्कआउट (pre-workout) के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए केवल उबले पानी में 1 चम्मच कॉफ़ी मिलाएं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

