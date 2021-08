प्याज का रस (Onion Juice) बेहद लाभकारी माना जाता है। आयुर्वेद (Ayurveda) में हर प्रकार की बीमारी का ऐसा इलाज बताया गया है जो आपके शरीर में मौजूद विकार का समूल नाश कर सकता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप किसी अन्य चिकित्सा पद्यति को ना अपनाएं क्योंकि सबका शरीर अलग अलग रूप में चीजों के प्रति जवाब देता है।

प्याज को खाने में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट (Anti Oxidant), एंटी इंफ्लेमेटरी (Anti Inflammatory) और एंटी बैक्टीरियल (Anti Bacterial) गुण होते हैं। इन गुणों से आप खुद को सेहतमंद और शरीर को निरोगी बना सकते हैं। ये आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है।

पेट हो या फिर पीठ, सर हो या फिर पैर, प्याज का रस सबके लिए बेहद लाभकारी है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके सर पर बाल नहीं हैं (Bald) तो आप इसके रस को सर पर लगाकर बालों को वापस ला सकते हैं (व्यक्तिगत रूप से सबपर इसका अलग प्रभाव होता है इसलिए हफ्ते में दो बार से ज्यादा ना लगाएं, पर बालों को वापस लाने में ये कारगर है)।

प्याज का रस पीने के 5 फायदे: Pyaaj Ka Ras Peene Ke 5 Fayde

खून का संचार बढ़ाता है: Increases Blood Circulation in Hindi

शरीर के जिस अंग को खून नहीं मिलेगा वो काम करना बंद कर देगा और अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक रही तो उससे आपको फालिस (Paralysis) भी हो सकता है। इसलिए इसका सेवन करें, और खून की दौडान को शरीर में बढ़ाएं। मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए भी आप खून का बहाव बढ़ाएं क्योंकि उससे खून सही रूप से काम करता है।

बालों का झड़ना रोके: Stops Hair Fall in Hindi

बालों का झड़ना आज कल के दौर में एक आम समस्या है। पुरुष एवं महिलाएं समान रूप से इस परेशानी से दो चार होते हैं। ऐसे में अगर आप सर पर बाल लाना चाहें तो इस रस को सर पर लगाएं लेकिन अगर उनका झड़ना रोकना चाहते हैं तो आज ही प्याज का रस पीना शुरू कर दें।आप खाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर रस को पीने से लाभ बेहतर हो जाते हैं।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे: Blood Pressure remains in control in Hindi

इंसान की बनाई हुई दो चीजों ने सबसे ज्यादा परेशानी पैदा की है, और वो दो चीजें हैं चीनी और नमक। इनमें से किसी का भी स्तर बिगड़ता है तो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज का भी खतरा रहता है। ब्लड प्रेशर से जुड़ी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हों तो आज ही प्याज का रस पीने लगें। इसके लाभ देखकर आप हैरान रह जाएंगे।

याददाश्त को बेहतर बनाए: Improves Memory Power in Hindi

हम सबने ये सुना है कि बादाम खाने से याददाश्त बेहतर होती है और दिमाग तेज होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज के रस का सेवन करने से भी आप अपनी याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं। ये एक किफायती इलाज है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी याददाश्त को ठीक कर सकते हैं ताकि आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी ना भूलें।

पीरियड्स में होने वाले दर्द को खत्म करे: Get Rid of pain during periods in Hindi

पीरियड्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर महिला, प्रत्येक माह होकर गुजरती है। इस प्रक्रिया के दौरान कई महिलाओं को काफी दर्द होता है जो उन्हें रात में सोने एवं ठीक से चलने फिरने या कोई भी काम करने नहीं देता है। अगर आप भी इस पीड़ा से दो चार होती रहती हैं तो आज ही इसका सेवन करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla