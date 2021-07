इसबगोल (Psyllium husk) और दूध (milk) का साथ आना सेहत और खासकर पेट (stomach) के लिए बेहद लाभकारी है। इस बात को तो हम सब जानते हैं कि इसबगोल के सेवन से आप खुद को पेट के रोगों से मुक्त कर सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि पेट से ही सारी बीमारियाँ शुरू एवं खत्म होती हैं।

दूध को कई लोग पीना पसंद नहीं करते हैं जो एक गलत बात है। हड्डियों को मजबूत (Strong Bones) के साथ साथ ये दिमाग को भी रिलैक्स करता है और आपके मन में एक खुशी का भाव लेकर आता है। वैसे तो दूध और इसबगोल के व्यक्तिगत ही काफी फायदे हैं लेकिन क्या होता है जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं।

ईसबगोल और दूध के 5 फायदे: Isabgol Aur Doodh Ke 5 Fayde

कब्ज को करे दूर: Gets rid of constipation in Hindi

कब्ज की परेशानी कई कारणों से हो सकती है। इसमें से अधिक खाना, बेवजह खाना, अधिक तला एवं भुना खाना, सेहत के हिसाब से ना खाना इसको बढ़ाने वाले कारण होते हैं। कब्ज को आप पेट के लिए वो परेशानी कह सकते हैं जो आपके अच्छे भले जीवन में अँधेरा ले आए। इसलिए ऐसी गलती ना करें और पेट को ठीक रखने के लिए ईसबगोल और दूध का सेवन करें।

ब्लड शुगर को नार्मल करे: Helps Control Blood Sugar in Hindi

ब्लड शुगर अगर ज्यादा होता है तो उससे इंसान को नुकसान होता है। ब्लड शुगर अगर कम हो जाए तो भी इंसान के लिए परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर इंसान के शरीर का ब्लड शुगर लेवल सही रहता है तो उससे उसे लाभ होता है। इसको प्राप्त करने में ईसबगोल और दूध आपकी मदद करते हैं।

कोलेस्ट्रॉल को कम करे: Helps reduce Cholestrol in Hindi

कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना ही सेहत के लिए खराब है लेकिन अगर आप इसे दवाइयों से कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक गलत प्रयास होगा। अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करें कि कोई नार्मल और बिना साइड इफेक्ट वाली चीज आपके जीवन का हिस्सा हो। दवाइयां लेना बुरा नहीं है लेकिन कुछ लोगों को उसके कारण परेशानी होती है। ऐसे में वो ईसबगोल और दूध का सेवन कर सकते हैं।

वजन कम करने में मददगार: Helps Loose Weight in Hindi

एक कहावत है कि बेकार में किया गया काम, बाद में आपसे डबल मेहनत करवाता है। ये बात वजन के लिए एकदम सच है। लोग पहले तो वजन बढ़ा लेते हैं और फिर आजीवन उसे कम करने में लगे रहते हैं। अपने वजन को कम करना चाहते हों तो आज ही ईसबगोल और दूध का सेवन करें।

बेवजह खाने की आदत को खत्म करे: Stops from overeating in Hindi

अधिक खाना ही हर परेशानी का मूल है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेहद संयमित रूप से भोजन करना चाहिए। ईसबगोल और दूध आपको अधिक खाने से रोकते हैं जो आपके पाचन, वजन, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी हर समस्या को कम करता है।

