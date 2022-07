रात को सोते समय एलोवेरा चाय पीने के 5 फायदे - Benefits Of Aloevera Tea At Bedtime In Hindi

एलोवेरा (Aloevera) का उपयोग हजारों वर्षों से एक उपाय के रूप में किया जाता रहा है। एलोवेरा की चाय का उपयोग कब्ज से राहत दिलाने में, हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में और पेट दर्द में, मधुमेह रोगियों में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। एलोवेरा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और लैक्सटिव गुण पाए जाते हैं जिनके कारण स्वास्थ्य को बहुत से लाभ मिलते हैं। इसमें विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E, बीटा-कैरोटीन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इस लेख के माध्यम से हम एलोवेरा की चाय पीने के फायदे बताने जा रहे हैं।

रात को सोते समय एलोवेरा चाय पीने के 5 फायदे

एलोवेरा चाय बनाने की विधि : How To Make Aloevera Tea In Hindi

एलोवेरा की चाय बनाना बहुत आसान होता है। सोने से पहले केवल 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच एलोवेरा जेल या जूस मिलाएं और सिप करते हुए इसका सेवन करें। इसमें कुछ और मिलाने की ज़रुरत नहीं।

1. त्वचा के लिए लाभदायक (Beneficial for skin)

एलोवेरा में एंटी-इंफ्लामेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जिनके कारण इससे बनी चाय पीने से भी यह लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके सेवन से त्वचा सम्बंधित कई समस्याओं में मदद मिलती है।

2. वज़न कम करने में मदद करे (Helps reduce weight)

अपना दिन एलोवेरा चाय के साथ ख़तम करने से त्वचा ही नहीं वजन पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई देखे गए हैं। यह वज़न घटाने में भी आपकी काफी मदद कर सकता है। वजन कम करने के लिए एलोवेरा चाय में आप मेथी का रस या नींबू मिलाकर भी पी सकते हैं।

3. पाचन को मजबूती दे (Strengthen digestion)

सोते समय, एलोवेरा चाय पीने से पाचन भी अच्छा रहता है। एलोवेरा पाचन तंत्र को मज़बूत बनाने के साथ पेट संबंधी समस्या को भी ठीक कर सकता है।

4. बालों के स्वास्थ्य के लिए (For healthy hair)

एलोवेरा चाय में आंवला रस या अर्क मिलाकर सेवन करने से बालों को मजबूती मिलती है।

5. सूजन की समस्या को ठीक करे (Treats inflammation)

प्रतिदिन सोते समय एलोवेरा चाय के सेवन से शरीर की सूजन को कम किया जा सकता है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लामेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

