आंवला चूर्ण और दूध के 5 फायदे - Amla Churn Aur Doodh Ke 5 Fayde

दूध के साथ आंवला चूर्ण (Milk and Amla Churn) लेने के अनेक फायदे होते हैं। दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दूध में कैल्शियम व प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है और आंवला विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोरस, प्रोटीन आदि का अच्छा स्रोत माना जाता है। इनसे होने वाले स्वास्थ्य लाभ के कारण यह सेवन के लिए एक अच्छा विकल्प है। यह लेख आंवला चूर्ण और दुध के फायदों के बारे में है। आइये इन्हे विस्तार से जाने।

आंवला चूर्ण और दूध के 5 फायदे

1. कब्ज और अपच की समस्या में (treats constipation and indigestion)

आज के समय के खान-पान के कारण कब्ज और अपच की समस्या हो सकती है। यह स्थिति कभी-कभी पीड़ादायक हो सकती है। इसे में रात को सोने से पहले दूध के साथ आंवला चूर्ण लेने से यह समस्या हल हो सकती है। आंवला चूर्ण पेट की लिए अच्छा माना जाता है और ख रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है।

2. इम्यूनिटी बूस्ट करे (Boost immunity)

दूध में आंवला चूर्ण लेने से इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। आंवला में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मददगार है। इसके सेवन से बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और शरीर का स्वास्थ्य बरकरार रहता है।

3. एनीमिया में मददगार (Helpful in anemia)

दूध और आंवला एनीमिया जैसी बीमारियों में भी मददगार है। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी होना। ज्यादतर महिलाएं इस बीमारी का शिकार होती हैं। इस परेशानी में दूध के साथ आंवला चूर्ण लेना फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह खून की कमी को दूर करते हैं।

4. कमजोरी और थकान होने पर उपयोगी (Useful in weakness and fatigue)

आंवला चूर्ण में विटामिन C, मिनरल और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और दूध में कैल्शियम, प्रोटीन आदि पोषक गुण मौजूद होते हैं। इनके सेवन से शारीरिक कमजोरी और थकान जैसी समस्या ठीक हो सकती है। उपाय के लिए दूध में आंवला चूर्ण और शहद मिलाएं और सोते समय सेवन करें।

5. ब्लड प्यूरीफायर के रूप में उपयोगी (Useful as a blood purifier)

दूध और आंवला चूर्ण का मिश्रण शरीर के लिए ब्लड प्यूरीफायर के रूप में काम करते हैं। शरीर से टॉक्सिंस निकलने में और खून साफ करने में यह रामबाण इलाज माना जाता है।

