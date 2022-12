हींग (asafoetida), जिसे असाफोएटिडा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय व्यंजनों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला एक तीखा मसाला है। यह फेरुला पौधे की कुछ प्रजातियों के सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है और इसमें एक मजबूत, विशिष्ट गंध और स्वाद होता है। खाना पकाने में इसके उपयोग के अलावा, माना जाता है कि हींग को त्वचा पर लगाने पर कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें नाभि पर लगाना भी शामिल है। नाभि में हींग लगाने के कुछ संभावित लाभ इस प्रकार हैं -

पेट की समस्याओं से पाएं छुटकारा, हींग लगाने से दिखेंगे लाभ - 5 Benefits Of Applying Hing In Navel In Hindi

1. पाचन संबंधी समस्याओं से राहत (Relief from digestive issues)

हींग अपने पाचन गुणों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग अक्सर पेट दर्द, सूजन और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए किया जाता है। जब नाभि पर लगाया जाता है, हींग पाचन को उत्तेजित करने और असुविधा से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है।

2. मासिक धर्म की ऐंठन को कम करें (Reduce menstrual cramps)

माना जाता है कि हींग में सूजन-रोधी और दर्द निवारक गुण होते हैं, जो इसे मासिक धर्म की ऐंठन के लिए एक संभावित प्राकृतिक उपचार बनाता है। जब नाभि पर लगाया जाता है, तो यह मासिक धर्म के दौरान होने वाली ऐंठन और परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है।

3. श्वसन स्वास्थ्य में सुधार करे (Improve respiratory health)

माना जाता है कि हिंग में कफ निस्सारक गुण होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह श्वसन पथ से बलगम और कफ को साफ करने में मदद कर सकता है। जब नाभि पर लगाया जाता है, तो यह सर्दी, फ्लू और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन स्थितियों के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है।

4. प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे (Boost immune system)

माना जाता है कि हींग में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होते हैं और यह बीमारी और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है। जब नाभि पर लगाया जाता है, तो यह सामान्य सर्दी और फ्लू से बचाने में मदद कर सकता है।

5. सिर दर्द और माइग्रेन से छुटकारा (Get rid of pain and migraine)

हींग अपने दर्द निवारक गुणों के लिए जाना जाता है और पारंपरिक रूप से सिरदर्द और माइग्रेन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब नाभि पर लगाया जाता है, तो यह इस प्रकार के सिरदर्द की गंभीरता और आवृत्ति को कम करने में मदद कर सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक प्राकृतिक उपचार के रूप में हींग की प्रभावशीलता का व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है और इसके संभावित लाभों की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। औषधीय उद्देश्यों के लिए हिंग या किसी अन्य प्राकृतिक उपचार का उपयोग करने से पहले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा होता है।

हींग पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के एक लंबे इतिहास के साथ एक मसाला है और माना जाता है कि नाभि पर लागू होने सहित त्वचा पर लागू होने पर इसके कई संभावित स्वास्थ्य लाभ होते हैं। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता और संभावित जोखिमों को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। किसी भी प्राकृतिक उपचार की तरह, औषधीय उद्देश्यों के लिए हिंग का उपयोग करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

