रात में सोने से पहले पैरों में तेल लगाने से मिलेंगे यह 5 स्वास्थ्य लाभ - Benefits Of Applying Oil On Feet

आज के समय में कामकाज के तनाव से, शाम होते ही लोग इतने ज्यादा थक जाते हैं कि इसका असर उनकी नींद पर भी देखने को मिलता है। नींद अक्सर पूरी ना होने या अधूरी रह जाने के कारण अगले दिन पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में थकान कम करने के लिए आप रात को सोते समय पैरों की तेल से मालिश कर सकते हैं। सोते समय पैरों के तलवों पर तेल लगाना बहुत लाभकारी हो सकता है। यह तनाव दूर करने के साथ-साथ सुकून भरी नींद लाने में भी मदद करता है। पैरों की मालिश कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकती है। इस लेख के माध्यम से हम आपको रात को सोते समय पैरों की तेल मालिश करने के 5 फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं।

रात में सोने से पहले पैरों में तेल लगाने से मिलेंगे यह 5 स्वास्थ्य लाभ

1. ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है (Increases Blood Circulation)

रात में सोने से पहले पैरों के तलवों की तेल से मालिश करने से बल्ड सर्कुलेशन यानी खून का संचार बढ़ता है। यह पैरों को नसों को आराम देता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है।

2. वजन कम करने में मदद करे (Helps in weight loss)

रात के समय, सोने से पहले तलवों की मालिश करने से शरीर का वजन कम किया जा सकता है। यह आपके शरीर में मौजूद फैट को भी कम करने में मदद करता है। मालिश से पसीने द्वारा शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकाल जाते हैं।

3. थकान दूर करे (Relieve fatigue)

पैरों के तलवों की मालिश करने से आपको दिनभर की थकान से निजात मिल सकती है। यह आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर आराम देता है जिससे आप सुकून से नींद ले पाते हैं। सिरदर्द, पैर दर्द तथा तनाव से निजात पाने के लिए भी पैरों की मालिश की जाती है।

4. पैरों की सुंदरता बढ़ाने में फायदेमंद (Enhances the beauty of the feet)

पैरों की सुंदरता का ख्याल रखने के लिए भी पैरों की मालिश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे पैरों, तलवों, एडी की त्वचा बेहतर हो जाती है। इसके लिए आप नारियल, सरसो, जैतून, तिल के तेल या घी का उपयोग का सकते हैं।

5. एक्यूप्रेशर (Accupressure Points)

एक्यूप्रेशर थेरेपी के अनुसार, पैर के तलवों में अलग-अलग बिंदु शरीर के अलग-अलग अंगों से जुडी होती है। पैरों के तलवों की मालिश करने से शरीर के कई अंगों को स्वस्थ रखा जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

