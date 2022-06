दूध के साथ काजू बादाम के 5 फायदे - Benefits Of Cashew Almonds With Milk

घर के बुजुर्गो के साथ बात करने से आपको प्राकृतिक घरेलू उपचार और स्वस्थ खाद्य पदार्थों से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है। वह आपको बता सकते हैं कि कैसे मजबूत रहें और सरल प्राकृतिक तरीकों और आहार की मदद से अपने दांतों, आंखों, बालों, हड्डियों की अच्छी देखभाल करें। उन पोषक तत्वों से भरे खाद्य पदार्थों में से एक दूध के साथ काजू-बादाम का सेवन भी है। दूध के साथ सूखे मेवे छोटे बच्चों, बढ़ते बच्चों और यहां तक कि बड़ों के लिए भी सबसे अच्छा पेय है। बादाम और काजू दूध के साथ मिलकर हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन और आवश्यक मिनरल प्रदान करते हैं। माताएं आमतौर पर अपने बच्चों को काजू-बादाम दूध और मिल्कशेक में देना पसंद करती हैं, क्योंकि यह बढ़ते बच्चों को कैल्शियम और प्रोटीन की अच्छी मात्रा प्रदान कर सकता है। यह लेख काजू और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स को दूध के साथ लेने के फायदों पर फोकस करता है।

दूध के साथ काजू बादाम के 5 फायदे

1. दूध के साथ काजू-बादाम आपके हृदय प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं। काजू-बादाम में मौजूद अच्छे असंतृप्त फैटी एसिड आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इन सूखे मेवों को दूध के साथ लेने से इनके लाभ बढ़ जाते हैं क्योंकि दूध आपके शरीर को कई विटामिन और मिनरल प्रदान करता है।

2. बादाम और काजू आपकी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। एक गिलास गर्म दूध के साथ सूखे मेवे खाने से आपको विटामिन E और आपके बालों, नाखूनों और त्वचा के लिए कई अन्य अच्छे विटामिन मिलते हैं।

3. काजू-बादाम दूध के साथ आपके स्वस्थ वजन को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। यदि आप मोटे हैं, तो आप सूखे मेवे खा सकते हैं क्योंकि वे स्वस्थ स्नैक्स हैं और इन सूखे मेवों के लाभों को गुणा करने के लिए एक गर्म गिलास दूध पिएं। दूसरी ओर, यदि आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इन ड्राई फ्रूट मिल्कशेक का सेवन कर सकते हैं।

4. आपको बता दे कि, काजू-बादाम वाला मिल्कशेक कब्ज को रोकने में बहुत मददगार होता है। यह सूखे मेवे फाइबर से भरपूर होते हैं और आपके पेट को स्वस्थ रखते हैं।

5. प्रसव उम्र (childbearing) की महिलाओं और रजोनिवृत्ति (menopause) के बाद की महिलाओं को अपने दैनिक आहार में दूध के साथ काजू-बादाम का सेवन करना चाहिए। यह मिनरल और विटामिन का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं जो महिलाओं की हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं।

सही तरीका, समय और उपयोग : Right way, Timing and Use In Hindi

बादाम और काजू जैसे सूखे मेवों का सेवन करने के अलग-अलग तरीके हैं। लेकिन इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने के लिए आप इनका सेवन दूध के साथ कर सकते हैं। आप इसका मिल्कशेक बना सकते हैं। यह मिल्कशेक पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या स्कूल से वापस आने के बाद होता है। इसी तरह आप दूध में इन सूखे मेवों को उबालकर या रात में दूध के साथ इन सूखे मेवों का सेवन करके एक गर्म पेय बना सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far