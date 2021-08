शंखपुष्पी (Shankhpushpi) का नाम आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा लेकिन इसका इस्तेमाल किसलिए होता है ये शायद आप नहीं जानते होंगे। ऐसी कई औषधियाँ हैं जो हमारे आस पास हैं लेकिन जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अपनी सेहत को फिट रखना पसंद है तो आज ही शंखपुष्पी का इस्तेमाल करें।

यदि आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं और फूलों से आपकी दोस्ती है तो आपको इसको अपने गार्डन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अलग अलग रंग के फूल आपको फूल नहीं बनाएँगे बल्कि आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। सुबह सुबह अगर आपको अच्छे महकते हुए फूलों के दर्शन हों तो ये बेहद अच्छी बात है। आइए आपको शंखपुष्पी के उन फायदों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे।

शंखपुष्पी के 5 फायदे: ShankaPushpi Ke 5 Fayde

याददाश्त को तेज करे: Improves memory power in Hindi

याद आने की आदत होने के साथ साथ लोगों को भूलने की आदत भी है। आप चाहें तो इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आपको अपने फोन के कांटेक्ट बुक में से किसका नंबर याद है। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप जानते हैं कि इस शंखपुष्पी से आप क्या कर सकते हैं।

बालों को लंबा और चमकदार बनाएं: Hair becomes long and shiny in Hindi

बालों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये आपके सर पर हैं तो आप काफी अच्छे दिखते हैं। अब ये बात सच है या नहीं, ये तो मालूम नहीं, क्योंकि कई लोगों ने ये साबित किया है कि आप टकले होकर भी अच्छे दिख सकते हैं। अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं और उनकी चमक जा रही है तो आज ही शंखपुष्पी को ग्राइंड करके उसके रस को लगाएं।

मूत्र विकार को ठीक करे: Gets Rid of Urinatory Problems in Hindi

मूत्र विकार होने पर आपको या तो कभी पेशाब नहीं लगती है या बहुत ज्यादा लगती है या फिर जब भी आप पेशाब करने जाते हैं तो या तो वो नहीं होती है या उसमें जलन होती है। अगर इनमें से कोई भी परेशानी आपके जीवन को खराब कर रही है तो आप उससे निजात पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

अस्थमा को ठीक करे: Cures Asthma in Hindi

अस्थमा से जुड़ी परेशानी होने पर आपकी सेहत खराब हो जाती है और आप सांस नहीं ले पाते हैं। अगर आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो आप अनुलोम विलोम एवं कपालभाति कर सकते हैं। यदि किसी वजह से आप ऐसा नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप अस्थमा के इलाज के लिए शंखपुष्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सर्दी, खांसी एवं बुखार को ठीक करे: Cures Cold, Cough and Fever in Hindi

सर्दी, खांसी और बुखार अमूमन एक साथ ही होते हैं या इनमें से कुछ एक साथ होते हैं। ऐसे में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो सही नहीं है। अगर आपको भी ऐसी ही किसी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है तो आज ही शंखपुष्पी का सेवन करें और आपको उससे लाभ मिलेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla